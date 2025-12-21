Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia na ostatniej prostej. Polacy dokupują prezenty, stawiają choinkę, przyrządzają wigilijne potrawy. Niestety sen z powiek wielu obywateli spędzają wysokie ceny, które zapewne odbiją się na tegorocznych świętach. Stanowisko w sprawie zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odwołał się do premiera Donalda Tuska i jego ludzi.
Prezes Kaczyński o drogich świętach
Nad niedolą Polaków pochylił się prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Drożyzna! Prawie 70 proc. Polaków w tym roku ograniczy swoje wydatki świąteczne z uwagi na wzrastające koszty życia. Polacy mówią: stać nas na mniej. Zbliżają się drogie święta
— napisał na portalu X.
Myślicie, że Tusk i jego ludzie zastanawiają się nad tym?
— dopytał prezes PiS.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748798-drozyzna-na-swieta-prezes-kaczynski-przejety-losem-polakow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.