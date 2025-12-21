Drożyzna na Boże Narodzenie. Prezes Kaczyński przejęty losem Polaków. "Myślicie, że Tusk i jego ludzie zastanawiają się nad tym?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Stół wigilijny/Wpis prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (screen z X) / autor: pixabay.com/X
Stół wigilijny/Wpis prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (screen z X) / autor: pixabay.com/X

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia na ostatniej prostej. Polacy dokupują prezenty, stawiają choinkę, przyrządzają wigilijne potrawy. Niestety sen z powiek wielu obywateli spędzają wysokie ceny, które zapewne odbiją się na tegorocznych świętach. Stanowisko w sprawie zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odwołał się do premiera Donalda Tuska i jego ludzi.

Prezes Kaczyński o drogich świętach

Nad niedolą Polaków pochylił się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Drożyzna! Prawie 70 proc. Polaków w tym roku ograniczy swoje wydatki świąteczne z uwagi na wzrastające koszty życia. Polacy mówią: stać nas na mniej. Zbliżają się drogie święta

— napisał na portalu X.

Myślicie, że Tusk i jego ludzie zastanawiają się nad tym?

— dopytał prezes PiS.

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych