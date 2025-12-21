„To jest śmieszne, ale to jest też przerażające, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny [Waldemar Żurek - przyp. - red.], z mocy prawa, strażnik praworządności, wychodzi przed kamerę i mówi, że nam się prawomocne orzeczenie nie podoba. […] To jest nic innego jak właśnie brak szacunku do wymiaru sprawiedliwości, do ostatecznej mocy wiążącej orzeczeń sądów. Jeżeli robi to minister sprawiedliwości, to jak Polacy mają szanować orzeczenia, które zapadają w sądach, skoro on sam mówi, że ja właśnie z tym się nie zgadzam, będę to próbował zmieniać do skutku” - tak zapowiedź ponownego wniosku o ENA dla posła Marcina Romanowskiego skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 dr Oskar Kida, konstytucjonalista.
Dr Oskar Kida opowiedział na antenie Telewizji wPolsce24 o swojej najnowszej książce, która dotyczy kompetencji prezydenta do powoływania sędziów
