TYLKO U NAS. Dr Kida: To jest przerażające, że Żurek wychodzi przed kamerę i mówi, że nam się prawomocne orzeczenie nie podoba

Waldemar Żurek / autor: PAP/Leszek Szymański
Waldemar Żurek / autor: PAP/Leszek Szymański

„To jest śmieszne, ale to jest też przerażające, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny [Waldemar Żurek - przyp. - red.], z mocy prawa, strażnik praworządności, wychodzi przed kamerę i mówi, że nam się prawomocne orzeczenie nie podoba. […] To jest nic innego jak właśnie brak szacunku do wymiaru sprawiedliwości, do ostatecznej mocy wiążącej orzeczeń sądów. Jeżeli robi to minister sprawiedliwości, to jak Polacy mają szanować orzeczenia, które zapadają w sądach, skoro on sam mówi, że ja właśnie z tym się nie zgadzam, będę to próbował zmieniać do skutku” - tak zapowiedź ponownego wniosku o ENA dla posła Marcina Romanowskiego skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 dr Oskar Kida, konstytucjonalista.

Dr Oskar Kida opowiedział na antenie Telewizji wPolsce24 o swojej najnowszej książce, która dotyczy kompetencji prezydenta do powoływania sędziów i którą można zamówić w przedsprzedaży na stronie oskarkida.pl…

