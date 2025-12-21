Najpierw „Rzeczpospolita”, a później także mecenas Adam Gomoła, obrońca jednej z urzędniczek pracującej przy Funduszu Sprawiedliwości, poinformowali o wręcz mega skandalu związanym właśnie z tym funduszem. O tym, że organizacje finansowane z tego funduszu, pomagające ofiarom przestępstw, nie otrzymają środków na ten cel od początku przyszłego roku, bo resort sprawiedliwości nie rozstrzygnął konkursu dotacyjnego, wiadomo było już od ponad tygodnia, ale jak się okazje, był to zaledwie początek tego mega skandalu. Z tekstu w „Rzeczpospolitej” dowiedzieliśmy się, że mimo tego, iż do oceny formalnej złożonych przez różne organizacje wniosków o te dotacje, zatrudniono aż 9. dodatkowych urzędników resortu sprawiedliwości, to do ich oceny merytorycznej zdecydowano się zatrudnić firmę zewnętrzną.
Ogłoszono więc przetarg, do którego jak się okazuje, zgłosiła się tylko jedna firma, mimo tego przetarg rozstrzygnięto, „zwycięzcą” okazała się firma Varsovia Capital z Warszawy, która za jedyne 959 tysięcy złotych zgodziła się merytorycznie oceniać te wnioski. Tyle tylko, że jak się okazało, nie miała do tego fachowych pracowników, więc jak napisał o tym mecenas Adam Gomała, zwróciła się do jego klientki, by za zaledwie ułamek wspomnianej kwoty, dokonała takiej merytorycznej oceny wniosków. Przypomnijmy tylko, że klientka mecenasa Gomoły, to była pracownica resortu sprawiedliwości, której prokuratura Bodnara, a teraz Żurka, postawiła między innymi zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i przez blisko 7 miesięcy przetrzymywała ją areszcie dla niebezpiecznych przestępców. Dopiero po tym czasie w sytuacji, kiedy prokuratura nie była w stanie przedstawić argumentów dla dalszego jej przetrzymywania, sąd się na to nie zgodził, opuściła areszt i publicznie opowiedziała o stosowaniu wobec niej tortur, co potwierdziła także kontrola przeprowadzona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Sytuacja, w której resort nie potrafi sobie poradzić z oceną wniosków o dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i wynajmuje do tego firmę, która chce zatrudnić byłą pracownicę resortu, którą na jego wniosek ściga prokuratura, to nawet Bareja by nie wymyślił, choć akurat ta sprawa nie ma charakteru komediowego.
Jak by tego było mało, Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek mec. Bartosza Lewandowskiego obrońcy posła Romanowskiego, uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wobec byłego ministra, przy czym uzasadnienie tego wyroku jest dla obecnej władzy, a szczególnie resortu ministra Żurka, wręcz masakrujące. Otóż w uzasadnieniu tego wyroku, sąd zawarł wiele stwierdzeń, mówiących wprost o łamaniu obowiązującego prawa przez obecną ekipę rządową, co podsumował stwierdzeniem, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z „łamaniem przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego”. W uzasadnieniu tym znalazło się także stwierdzenie, że „istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w państwie polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę”, a uzasadnieniem są liczne wypowiedzi samego premiera, jego ministrów i czołowych polityków Platformy, przesądzających o wyrokach sądów wobec polityków obecnej opozycji. Jako jeden z przykładów tego rodzaju wypowiedzi, sędzia zawarł stwierdzenie samego ministra Żurka, „że przebywającego w Budapeszcie posła Romanowskiego, służby specjalne mogłyby porwać i przywieźć do kraju w bagażniku”. Jak w przysłowiu „uderz w stół, nożyce się odezwą”, natychmiast zareagował minister Żurek, zapowiadając, że jeszcze raz zwróci się do sądu o Europejski Nakaz Aresztowania dla posła Romanowskiego, ale jednocześnie także o wyłączenie dotychczasowego sędziego z tego postępowania, choć powinien wiedzieć, że zgodnie z prawem, nie jest to możliwe.
A więc na 2. rocznicę powstania rządu 13 grudnia minister Żurek z taką euforią powoływany na szefa resortu przez premiera Tuska dał mu pod choinkę dwa swoiste „prezenty”, które zapewne go nie ucieszą. Ten pierwszy bowiem kompromituje zupełnie całą akcję z zarzutami wobec ministrów i urzędników poprzedniego rządu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ten drugi obnaża charakter rządów ekipy Tuska, określając obecną sytuację w Polsce kryptodyktaturą.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748792-dwa-mega-skandale-resortu-zurka
