„Chcemy wyjść z cienia i pokazać, że też chcemy decydować o naszej ojczyźnie. Chcemy, żeby trwała w wartościach. Chcemy, żeby była zasobna, bogata, żeby nie była tak atakowana i podległa ościennym państwom, do czego niestety niektóre działania aktualnego rządu dążą” - powiedziała w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 psycholog Kaja Jarosz, która promuje inicjatywę „Kobiety za Nawrockim” oraz organizuje wiec poparcia przed Pałacem Prezydenckim, który odbędzie się dzisiaj o 14:30.
Kaja Jarosz zaznaczyła, że panowie również są zaproszeni na dzisiejszy więc poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.
Każdy jest mile widziany. Apel był skierowany przede wszystkim do kobiet, ponieważ chcemy troszeczkę odczarować wizerunek kobiet, który w tej chwili niestety, ale przeważa w mediach. Chcemy pokazać, że Polki są zorganizowane, że są piękne, że są wrażliwe, że mają swoje poglądy, swoją mądrość, widzą, co się dzieje, że są zorientowane i że są zaradne, bo zdążą i na więc zajść i pierogi zrobić, chociaż jest czas przedświąteczny
— powiedziała psycholog.
Jest pełno tych kobiet, które w wyborach zdecydowały się zaufać, powierzyć swój głos panu Karolowi Nawrockiemu. Chcemy pokazać właśnie część kobiet, których na co dzień nie widać
— dodała.
„To moment przełomowy”
Kaja Jarosz wspominała także moment zaprzysiężenia głowy państwa w Sejmie Rzeczpospolitej.
Byłam wtedy w czasie wakacyjnym, ale oczywiście oglądaliśmy, cieszyliśmy się. Myślę, że to moment rzeczywiście przełomowy. Jest bardzo trudny czas. I trudny czas międzynarodowy, i trudny czas w Polsce. Umiejętność łączenia, którą ma pan Karol Nawrocki, bo rzeczywiście nawet tak pochyliłam się nad tymi wynikami wyborów, to i wyborcy pani Biejat, i wyborcy pana Zandberga - część z nich jednak oddała głosy na Karola Nawrockiego, co jest niezwykłe. Moment zaprzysiężenia to był bardzo ważny moment i myślę, że taki moment dla wielu ludzi nadziei, że pojawi się nowa jakość, że ta nasza strona prawicowa, konserwatywna będzie bardziej aktywna. Dlatego też ten nasz dzisiejszy wiec
— wyjaśniła Kaja Jarosz.
Chcemy wyjść z cienia i pokazać, że też chcemy decydować o naszej Ojczyźnie. Chcemy, żeby trwała w wartościach. Chcemy, żeby była zasobna, bogata, żeby nie była tak atakowana i podległa ościennym państwom, do czego niestety niektóre działania aktualnego rządu dążą
— podkreśliła psycholog.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748789-tylko-u-naswiec-poparcia-kobiet-dla-prezydenta-nawrockiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.