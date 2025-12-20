W Sądzie Okręgowym w Krakowie znalazła się upolityczniona choinka, która została przyozdobiona m.in. bombkami z napisem „Konstytucja”, a także z namalowaną świecą chanukową. Były też takie z napisem „Iustitia”, a nawet pojawiły się… krokodyle. „Mamy do czynienia z kryptodyktaturą i jeżeli koledzy ministra Żurka dekorują choinkę napisem ‘Konstytucja’, w sytuacji, kiedy ich kolega wprowadza kryptodyktaturę, to zakrawa to na jakiś ponury żart” - stwierdził na antenie Telewizji wPolsce24 Radosław Fogiel, poseł PiS.
Trzeba mieć naprawdę głowę przeżartą ideologią, żeby dekorować choinkę logiem Iustitii czy już chyba jednym z najbardziej skompromitowanych haseł, czyli tym kolorowym napisem „Konstytucja” w sytuacji, kiedy obecna władza i kolega dekorujących z tego samego sądu łamią konstytucję praktycznie na każdym kroku
— tak Radosław Fogiel na antenie Telewizji wPolsce24 ocenił zachowanie kolegów Waldemara Żurka (obecny minister sprawiedliwości wcześniej sam pracował w krakowskim Sądzie Okręgowym).
Krokodyle na choince
Poseł PiS nawiązał też do bombek w kształcie krokodyla, które także pojawiły się na wspomnianej choince.
Rozumem, że te krokodyle, które się tam pojawiły, to żart nieco mniej ponury, nawiązanie do rzekomego domowego zwierzątka, które trzymał zamiast karpia w wannie minister Żurek
— zaznaczył Fogiel.
Cały występ Radosława Fogla na antenie Telewizji wPolsce24 można zobaczyć tutaj:
tkwl/Telewizja wPolsce24
