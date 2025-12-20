Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, pochwaliła się na platformie X podpisaniem umów, dzięki którym powstaje Ośrodek Rozwoju Najmu Społecznego. Promowała działalność Społecznych Agencji Najmu. Politycy PiS przypomnieli jednak, że to inicjatywa byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłej minister Agnieszki Ścigaj.
Umowy podpisane - powstaje Ośrodek Rozwoju Najmu Społecznego. Wsparty z funduszy polskich i unijnych. W Polsce mamy 2 mln pustostanów. Społeczne Agencje Najmu dzierżawią pustostany i udostępniają je ludziom potrzebującym, których nie stać na najem komercyjny
— napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Dla właściciela mieszkania to gwarancja bezpiecznego najmu (całą papierologię i odpowiedzialność bierze SAN). A dla samorządów to metoda na szybkie i tańsze, niż budowanie nowych domów, pozyskiwanie mieszkań na cele społeczne. Społeczne Agencje Najmu działają już w kilkunastu miejscach. Efekty są świetne. W ciągu 3 lat mają powstać w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. Taki właśnie cel stawiamy przed powołanym właśnie Ośrodkiem Rozwoju Najmu Społecznego
— zaznaczyła.
SAN to świetne, nowoczesne, ekonomicznie opłacalne i prospołeczne rozwiązanie. To metoda, aby „zapalić światła” w tysiącach ciemnych okien, w mieszkaniach, w których dziś nie mieszka nikt.
— dodała.
Ścigaj: SAN-y to koncepcja PiS-u
A kto wymyślił Społeczne Agencje Najmu? Politycy PiS na platformie X zauważają, że ta koncepcja powstała za poprzedniej władzy.
Pani Minister dziękujemy z Mateuszem Morawieckim za laurkę dla naszej inicjatywy. Proszę tylko dodać ze SANy to koncepcja, ustawa i wdrażanie wprowadzone przez Rząd PiS
— podkreśliła Agnieszka Ścigaj, posłanka PiS.
Kiedy ktoś Ci wyjaśnia, że w sprawi SAN zasługi ma Mateusz Morawiecki i Agnieszką Ścigaj, a Ty jak zwykle się podkleiłaś pod cudzą pracę
— ocenił zachowanie minister z Polski 2050 z kolei Janusz Cieszyński, poseł PiS.
