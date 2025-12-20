„Ja nie ukrywam dużej irytacji. Ciężko pracowałem przez blisko rok w kampanii prezydenckiej pana prezydenta Karola Nawrockiego nie po to, żeby kilka miesięcy po tym fenomenalnym sukcesie musieć wciąż odpowiadać na pytania, dlaczego mamy wewnętrzne spory i dlatego z dużą rezerwą podchodzę do debat, które toczą moi koledzy za pomocą mediów” - mówił europoseł PiS Adam Bielan na antenie Telewizji wPolsce24.
Jarosław Kaczyński udowodnił skuteczność
Adam Bielan podkreślił w programie „Cogito…u Raczyńskiej”, że najważniejszym celem w minionym roku było zwycięstwo Karola Nawrockiego. Zaznaczył przy tym, że Jarosław Kaczyński udowodnił swoją skuteczność, dzięki wygranym kandydatów prawicy w wyborach prezydenckich w latach 2005, 2015, 2020 i 2025. I jak dodał, zwycięstwo to nastąpiło w wyjątkowo trudnych warunkach.
Jarosław Kaczyński udowodnił, że jest politykiem bardzo skutecznym, szczególnie jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Natomiast w tych wyborach, w których startowaliśmy, startował pan prezydent Karol Nawrocki z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, warunki były wyjątkowo trudne. Poparcie władz państwowych, poparcie większości władz samorządowych dla Rafała Trzaskowskiego, poparcie praktycznie całej Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, większości w Parlamencie Europejskim, wstrzymanie mimo wyroku Sądu Najwyższego środków finansowych dla Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja całkowicie nielegalna
— mówił europoseł.
I mimo tego wszystkiego udało się wygrać wybory prezydenckie. A dzisiaj, kiedy podsumowujemy trochę rok, dostaję od pani - zasadne ze względu na sytuację w mediach - pytanie o to, w jakiej kondycji znajduje się Prawo i Sprawiedliwość. Więc to jest sytuacja troszeczkę absurdalna. Ja nie ukrywam dużej irytacji. Ciężko pracowałem przez blisko rok w kampanii prezydenckiej pana prezydenta Karola Nawrockiego nie po to, żeby kilka miesięcy po tym fenomenalnym sukcesie musieć wciąż odpowiadać na pytania, dlaczego mamy wewnętrzne spory i dlatego z dużym dużą rezerwą podchodzę do debat, które toczą moi koledzy za pomocą mediów. Uważam, że takie debaty zawsze każdej partii politycznej szkodzą
— dodał.
Szeroki obóz prawicy
Adam Bielan stwierdził - jak to sam ujął - „przewrotnie”, że to, co obecnie dzieje się w partii, jest wynikiem… „pewnych ambicji politycznych” Jarosława Kaczyńskiego, który od początku lat 2000 budował bardzo pojemny obóz, łączący narodowców, związkowców z Solidarności, konserwatywnych liberałów i republikanów.
Od 2014 roku, od momentu powołania Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński konsekwentnie przez te 11 lat stara się utrzymać taki szeroki obóz, bardzo pojemny i sytuacja była stabilna
— powiedział polityk.
Ale jest też druga zasada, którą - myślę - kieruje się Jarosław Kaczyński. To znaczy stara się wynajdywać osoby ambitne, aktywne i je promować. Postępuje zupełnie inaczej niż Donald Tusk
— dodał, przypominając przy tym, że lider PO (dziś KO) usuwał, wręcz „wypluwał” ambitne jednostki ze swojej partii, jak śp. Zyta Gilowska, Jan Rokita, Maciej Płażyński, Paweł Piskorski i Andrzej Olechowski.
Wszystkie te osoby Tusk wykluczył w taki czy inny sposób. Jarosław Kaczyński działa odwrotnie. Stara się osobom, które gdzieś tam wypatrzy, podawać dłoń, awansuje je. To sprawia, że zarządza obozem, w którym jest mnóstwo ambitnych, aktywnych ludzi. I to też powoduje czasem pewne tarcia. I teraz zarządzanie takim obozem nie jest łatwe. Co jakiś czas dochodzi do spięć. Te spory, które obserwujemy od kilku tygodni nie wydarzyły się po raz pierwszy. Widzieliśmy to również w czasie naszych rządów. Jest różnica w ocenie tego, jakie błędy popełniliśmy rządząc przez 8 lat. Co powinniśmy zrobić lepiej, gdy dane nam będzie wrócić do władzy. Są pewne różnice programowe wynikające z przyczyn ideowych
— wyjaśniał.
Zbliżamy się do takiego momentu, że każdy będzie musiał się jakoś określić i mam nadzieję, że prezes Kaczyński do tego nie dopuści. Mogą być skrzydła, tak jak powiedziałem, są pewne różnice ideowe, są osoby u nas o poglądach bardziej narodowych, są osoby o poglądach bardziej konserwatywno-liberalnych. Gra skrzydłami jest nawet czasem dobra, korzystna. Mamy w tej chwili, realnie około 30 proc., mamy ambicję, żeby zdobyć blisko 40 proc. w kolejnych wyborach, tak, żeby miarę możliwości móc rządzić samodzielnie. Oczywiście, że nie w takiej atmosferze, bo taka atmosfera nam szkodzi. Jeżeli takie dyskusje mają się odbywać, to lepiej żeby się odbywały teraz, niż pół roku przed wyborami. Do wyborów blisko dwa lata. Natomiast wszyscy powinni znać pewną miarę i to zresztą dowodzi, że tak modne w niektórych kręgach odmładzanie partii nie zawsze jest korzystne, bo jednak w polityce liczy się doświadczenie, pewien rozsądek i nade wszystko dojrzałość. A to jest korelowane bardzo często z wiekiem. Ja znam bardzo wielu młodych ludzi niezwykle dojrzałych emocjonalnie i znam też ludzi starszego pokolenia, którzy nie są dojrzali, ale jednak pewną dojrzałość nabywa się z wiekiem. Mówię to jako swego czasu najmłodszy poseł na Sejm
— kontynuował Adam Bielan.
Uważam, że sama młodość w polityce nie wystarcza, że to musi być jednak pewien miks energii, aktywności z doświadczeniem i z dojrzałością. My musimy zdawać sobie sprawę, że jednak przy tych wszystkich różnicach i przy pewnych też animozjach, bo nie ukrywajmy jak Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ma kilkuset parlamentarzystów, w tym gronie zawsze są jakieś grupy ludzi, którzy się nie lubią. Jednak musimy rozumieć, że znacznie więcej nas łączy, szczególnie vis-à-vis takich partii jak Platforma Obywatelska, która rządzi fatalnie i to rządzi fatalnie w bardzo ważnym momencie naszej historii, kiedy naprawdę każdy rok, kolejny rok rządów Tuska przybliża nas do katastrofy
— podkreślił europoseł PiS.
ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ W WIDEO TELEWIZJI WPOLSCE24:
CZYTAJ RÓWNIEŻ: NASZ SONDAŻ. KO na czele, tuż za nią PiS. PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym, za to w Sejmie znalazłaby się partia Razem
CZYTAJ TAKŻE: Bochenek: W imieniu kierownictwa apeluję do członków PiS o zaniechanie publicznych wpisów nt. partii. To szkodzi naszemu obozowi
Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748773-pytania-o-pis-bielan-ja-nie-ukrywam-duzej-irytacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.