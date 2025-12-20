Zbliżają się święta, a za chwilę będziemy mieć nowy 2026 r. Czas na pierwsze podsumowania tegorocznych dokonań ekipy Donalda Tuska i tu na pierwszy plan wysuwa się postać szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemara Żurka, na którego wskazuje poseł PiS prof. Przemysław Czarnek. „Żurek upada, zaraz będzie po żurku” - powiedział prof. Czarnek w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu. Wymienił liczne kompromitacje szefa MS, ale tylko z ostatniego tygodnia.
Minister Waldemar Żurek nie może liczyć na dobry humor. W ostatnich dniach zapadły decyzje, które stoją kompletnie w poprzek polityki ścigania osób mających odmienne od rządzących poglądy. Listę kompromitacji szefa resortu sprawiedliwości przygotował poseł prof. Przemysław Czarnek.
Piękne prezenty pod choinkę w ciągu jednego tygodnia. Sąd Okręgowy, w składzie którego wcześniej był również Żurek, stwierdził, że to były podłe kłamstwa, to co mówiła Nowacka, Tusk, Lubnauer na profesora Roszkowskiego. A w tym składzie był Żurek wcześniej. Później Sąd Okręgowy, inny, uchylił z hukiem Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, stwierdzając, że Polska jest po prostu karykaturą praworządności i demokracji. Jest jeszcze jeden argument. Łamanie przez władzę wykonawczą człowieka i wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polski
— powiedział na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych poseł PiS prof. Przemysław Czarnek.
Lista ostatnich kompromitacji Żurka jest długa
Wyjątkowo bulwersująca opinię publiczną jest sprawa Funduszu Sprawiedliwości, który od nowego roku ma przestać wypłacać środki na pomoc ofiarom przestępstw.
Okazało się również, że Fundusz Sprawiedliwości kompletnie nie działa. Miliony złotych leżą, a wiele ośrodków rehabilitacyjnych z poradami psychologicznymi i innymi dla ofiar przestępstw pozostaje i pozostanie bez pieniędzy przez pierwszy kwartał. Okazuje się teraz, że ponieważ urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości przez tę zemstę dziką Żurka i Tuska nie chcą rozstrzygać o Funduszu Sprawiedliwości, to wynajęto firmę zewnętrzną za milion złotych. Posłuchajcie.
Ale co jeszcze? Otóż próbowano zatrudnić do opiniowania wniosków panią Karolinę, tak, tę, która była trzymana w kajdankach zespolonych w więzieniu przez Tuska i Bodnara i którą chcą wsadzić ci sami, którzy chcą ją zatrudnić, do więzienia na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Czy można sobie wyobrazić większą kompromitację? Żurek upada, zaraz będzie po żurku
— mówił prof. Przemysław Czarnek.
