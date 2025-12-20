Choinka w macierzystym sądzie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka - Sądzie Okręgowym w Krakowie - zyskała nowe „świąteczne” ozdoby. Jak ujawniła wczoraj Telewizja wPolsce24, choinka została przyozdobiona w bombkami z hasłami… Komitetu Obrony Demokracji. Dziś jednak pojawiły się na niej krokodyle. „Ktoś uznał dekorację za niepełną i postanowił dodać coś od siebie, aby uzyskała oryginalny blask” - skomentowała sprawę przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
W krakowskim Sądzie Okręgowym, którego prezesem po zmianie władzy został bliski ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi nominat rządu sędzia Janusz Kawałek, stanęła choinka.
Próżno jednak szukać na niej chrześcijańskich odniesień, choć dotyczy przecież Świąt Bożego Narodzenia, bo znalazły się na niej polityczne wskazówki. Zawisły na niej bombki z ulubionymi przez działaczy KOD hasłami: „Iustitia” i „Konstytucja”, zapisana w kolorystyce znanej z koszulek promowanych przez KOD.
Świąteczne drzewko zostało jednak udekorowane dodatkowymi ozdobami.
„Uzyskała oryginalny blask”
Ktoś posługując się plotką mówiącą o tym, że były sędzia krakowskiego Sądu Okręgowego, a dziś szef MS Waldemar Żurek hodował krokodyla, wpadł na pomysł, aby choinkowe ozdoby odpowiednio uzupełnić.
Sędziowie z lokalnej „Iustitii” i „Themis” udekorowali choinkę w budynku SO Kraków (film z lewej). Jednak jak widać ( zdjęcia po prawej) ktoś uznał dekorację za niepełną i postanowił dodać coś od siebie, aby uzyskała oryginalny blask
— napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Oczywiście minister Waldemar Żurek milczy jak zaklęty w temacie krokodyla. Na pytania dziennikarzy jednak nie zaprzecza i mówi: nie mogę powiedzieć.
