„Mam wrażenie, że Tusk z Żurkiem siedzą i palcem wskazują, kogo z polityków opozycji oskarżyć. A tamci usłużni prokuratorzy w związku z tym dorabiają jakieś kwity do tego, szukają mniej lub bardziej kuriozalnych uzasadnień, aby postawić zarzuty. A kończy się to potem tak, jak skończyło się w przypadku pana ministra Romanowskiego, totalną kompromitacją tej ekipy w sądzie, gdzie wykazano, że nie ma żadnych podstaw, żeby ministra Romanowskiego ścigać” - powiedział Jacek Sasin, poseł PiS, w programie „Na linii ognia” na antenie Telewizji wPolsce24. Rozmowa dotyczyła m.in. decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który uchylił Europejski Akt Oskarżenia wobec posła Marcina Romanowskiego, ale neo-prokuratura Tuska i Żurka zagina już parol na kolejnego polityka opozycji - europosła Michała Dworczyka.
Jednym z tematów, które Marta Piasecka i Szymon Szereda poruszyli z Jackiem Sasinem były zarzuty dla kolejnego polityka opozycji. Tym razem upolityczniona prokuratura wytoczyła działa przeciwko Michałowi Dworczykowi, który miałby być ścigany za to, że… rosyjskie i białoruskie służby włamały mu się na skrzynkę mailową.
Kolejny polityk opozycji wobec koalicji 13 grudnia dostaje bezpodstawne zarzuty, które mają go wyeliminować z życia publicznego. Bo przecież to nie jest pierwszy przypadek -mamy przypadki takie jak chociażby wspomniany pan minister Romanowski czy pan minister Ziobro albo, w innej sprawie, pan premier Błaszczak
— zwrócił uwagę Sasin.
I są to kuriozalne zupełnie zarzuty osiągnięcia rzekomej korzyści osobistej z faktu odtajnienia archiwalnych dokumentów. Nie byli w stanie wykazać przestępstwa w samym odtajnieniu, wręcz przyznali, że nie zostało złamane prawo. To wymyślili sobie, że w pan premier Błaszczak rzekomo osiągnął jakąś korzyść osobistą w postaci korzyści politycznej. To jest kuriozalna konstrukcja
— dodał.
„Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”
I kolejne absurdalne, bezpodstawne zarzuty. Prokuratura nie jest przecież nawet w stanie wskazać, jaki przepis został złamany. Zresztą na konferencji prasowej pan minister Czarnek jako profesor prawa zwracał uwagę, że nie można nikogo oskarżyć o wykonanie przestępstwa, jeśli nie wykaże się, że złamał jakiś przepis prawa. A tutaj tego nie wykazano
— powiedział Jacek Sasin.
Proszę państwa czy to obowiązuje dzisiaj w Polsce stara stalinowska zasada: „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Mam wrażenie, że Tusk z Żurkiem siedzą i palcem wskazują, kogo z polityków opozycji oskarżyć. A tamci usłużni prokuratorzy w związku z tym dorabiają jakieś kwity do tego, szukają mniej lub bardziej kuriozalnych uzasadnień, aby postawić zarzuty. A kończy się to potem tak, jak skończyło się w przypadku pana ministra Romanowskiego, totalną kompromitacją tej ekipy w sądzie, gdzie wykazano, że nie ma żadnych podstaw, żeby ministra Romanowskiego ścigać
— dodał poseł PiS.
Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: my się nie poddamy tej presji. Będziemy bronić naszych kolegów do upadłego. Będziemy wykazywać absurdalność tego, co się dzieje. Będziemy piętnować łamanie prawa. Broniliśmy, bronimy i będziemy bronić pana ministra Ziobry, ministra Romanowskiego, posła Wosia, premiera Błaszczaka. I będziemy również bronić Michała Dworczyka, ponieważ nie ma naszej zgody i nie może być naszej zgody na przejście do porządku dziennego nad tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje. A dzieje się bezprawie. Opozycja jest niszczona metodami sądowo-prokuratorskimi przez prokuraturę nielegalnie przejętą i skrajnie upolitycznioną i sądy gdzie likwidowane są wszelkie hamulce, wszelkie bezpieczniki przed tym, aby te sądy nie mogły być zawłaszczone przez władzę wykonawczą, przez ministra sprawiedliwości, przez rząd
— ocenił Sasin.
Mamy skrajne bezprawie w Polsce i należy bronić wszystkich którzy są ofiarami tego bezprawia To co tak naprawdę dzieje się teraz na sądowych salach można porównać z takim najczarniejszym, najgorszym okresem stalinizmu
— podkreślił poseł opozycji.
CZYTAJ TAKŻE:
-Ziobro nazwał resort kierowany przez Żurka orwellowskim Ministerstwem Niesprawiedliwości. „Obsługę FS zlecili prywatnej firmie”
-Oto treść uzasadnienia decyzji ws. Romanowskiego! Sędzia Łubowski zmiażdżył Tuska, Bodnara i Żurka. „Drastyczne łamanie konstytucji”
TV wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748766-sasin-w-polsce-panuje-dzis-bezprawie-jak-za-stalinizmu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.