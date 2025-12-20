„Imponujące! Ministerstwo Niesprawiedliwości Żurka bije o głowę ministerstwa z orwellowskiej dystopii” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro. W ten sposób były szef MS odniósł się do informacji podanych przez media, że Waldemar Żurek wynajął do obsługi Funduszy Sprawiedliwości firmę zewnętrzną. „I chcieli zatrudnić w niej urzędniczkę, którą wcześniej za rzetelną obsługę tego samego Funduszu skrzywdzili - aresztując” - dodał Ziobro.
Sieć ośrodków udzielających pomocy poszkodowanym przestępstwem nie będzie pomagać ofiarom od 1 stycznia, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości nie rozstrzygnęło w terminie konkursu z Funduszu Sprawiedliwości. Media informują, że do obsługi wniosków minister Waldemar Żurek wynajął za duże pieniądze firmę zewnętrzną, zamiast powierzyć je pracownikom resortu, czyli tak, jak to było w czasie kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. W ocenie posła Ziobry Żurek bije już orwellowskie rekordy.
Imponujące! Ministerstwo Niesprawiedliwości Żurka bije o głowę ministerstwa z orwellowskiej dystopii. Nie mogli odwołać niezależnych prezesów sądów przed końcem ich ustawowych kadencji, bo prawo na to nie pozwala bez przeprowadzenia specjalnej procedury. A jednak zrobili to. Dali swoich, których publicznie określają jako zaufanych, i nazwali to przywróceniem praworządności.
Losowy system przydziału spraw zamienili na ręczne wyznaczanie sędziów w sądach odwoławczych i nazwali to przywróceniem uczciwości.
A teraz obsługę Funduszu Sprawiedliwości zlecili prywatnej firmie za niemal milion złotych
— napisał w mediach społecznościowych były szef MS.
„Pewnego dnia Partia ogłosi, że dwa i dwa to pięć”
Na tym jednak nie koniec. Mec. Adam Gomoła, komentując doniesienia dotyczące Funduszu sprawiedliwości, napisał w mediach społecznościowych, że „do pracy przy ocenie ofert próbowano zaangażować panią Karolinę, moją klientkę, b. urzędniczkę, wysyłając jej maila z ofertą”. Tak, to ta sama urzędniczka, którą wtrącono do więzienia na kilka miesięcy za domniemane nadużycia przy obsłudze Funduszu Sprawiedliwości.
I chcieli zatrudnić w niej urzędniczkę, którą wcześniej za rzetelną obsługę tego samego Funduszu skrzywdzili - aresztując i do dziś bezpodstawnie ścigając. I nazywają to wszystko „uczciwą zmianą reguł gry”. Przy okazji tysiące ofiar przestępstw zostawili nagle, od 1 stycznia, na lodzie, co pewnie każą nazywać wyrazem troski o pokrzywdzonych. „Pewnego dnia Partia ogłosi, że dwa i dwa to pięć, i wszyscy będą musieli w to uwierzyć…” - Orwell „Rok 1984”
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro.
