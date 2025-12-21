wideo

Jakimi ścieżkami chadza myśl polityczna posłanki Barbary Oliwieckiej z Polski 2050? Tocząc spór z innymi posłami na antenie radiowej „Trójki”, podzieliła się swoją analizą sytuacji PiS po wyborach prezydenckich. „Prawo i Sprawiedliwość nie odniosło żadnego uzysku politycznego z tego, że ich kandydat zwyciężył wybory prezydenckie” - stwierdziła Oliwiecka. „To prawda. Nie możemy się pogodzić z wynikiem wyborów prezydenckich” - odparował poseł PiS Paweł Jabłoński, wzbudzając salwy śmiechu w studiu.

Prezydent Karol Nawrocki nieprzerwanie pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków. W badań przeprowadzonych przez CBOS ufa mu 54 proc. Polaków. Kolejna pozycja to aż 10 pkt procentowych w dół. Bez wątpienia na prawej stronie sceny politycznej dominuje ciągle PiS, ale Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna rosną w siłę. Wielu socjologów i politologów wskazuje, że wzrost poparcia obu konfederacji to głównie efekt zniechęcenia - młodych ludzi - projektem Szymona Hołowni, czyli Polską 2050, który miał być alternatywą dla partii Donalda Tuska.

Jednak w ocenie poseł Barbary Oliwieckiej z Polski 2050 wzrost poparcia Konfederacji wynika bezpośrednio z wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Część z tych wet, to miejmy tego świadomość, to jest spłacanie długu politycznego pana Karola Nawrockiego względem Konfederacji

— oświadczyła w PR3 posłanka Oliwiecka.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki podpisał 15 kolejnych ustaw, a 3 zawetował. „Mam obowiązek powiedzieć NIE, gdy ustawy szkodzą obywatelom”

Żałujemy… każdego dnia

To jednak nie jedyne przemyślenia posłanki Polski 2050, którymi podzieliła się z uczestnikami programu.

Mamy coś takiego, Prawo i Sprawiedliwość nie odniosło żadnego uzysku politycznego z tego, że ich kandydat zwyciężył wybory prezydenckie

— uznała posłanka Oliwiecka, której przytaknął poseł PiS Paweł Jabłoński, wzbudzając salwy śmiechu wśród pozostałych gości programu.

To prawda. Nie możemy się pogodzić z wynikiem wyborów prezydenckich. Każdego dnia żałujemy, że Trzaskowski przegrał

— odparował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Spada wam w sondażach, a rośnie Konfederacji

— próbowała precyzować swoją „odkrywczą” myśl poseł Barbara Oliwiecka z partii założonej przez Szymona Hołownię.

CZYTAJ TAKŻE: Ten wynik nie pozostawia wątpliwości! Prezydent liderem rankingu zaufania wśród polityków. SPRAWDŹ, komu ufają Polacy

