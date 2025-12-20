„Ponieważ mamy kryptodyktaturę, to jednak uważam, że puszczenie tego płazem przez następną ekipę rządzącą będzie potężnym po prostu błędem, za który znowu będziemy płacić” - podkreślił Andrzej Rafał Potocki, publicysta „Sieci” w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24. Goście Jacka Karnowskiego rozmawiali o uzasadnieniu decyzji sędziego Dariusza Łubowskiego ws. posła Marcina Romanowskiego i Europejskiego Nakazu Aresztowania.
W „Salonie Dziennikarskim Extra” Jacek Karnowski, redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 przytoczył jeden z najważniejszych fragmentów uzasadnienia decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącej uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania posła Marcina Romanowskiego.
W świetle wyżej naprowadzonych okoliczności istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę…
