TYLKO U NAS. Kryptodyktatura w Polsce? Potocki: Jeśli następna ekipa rządząca puści to płazem, popełni błąd. Wszyscy za to zapłacimy

Andrzej Potocki w "Salonie Dziennikarskim" / autor: TV wPolsce24
Ponieważ mamy kryptodyktaturę, to jednak uważam, że puszczenie tego płazem przez następną ekipę rządzącą będzie potężnym po prostu błędem, za który znowu będziemy płacić” - podkreślił Andrzej Rafał Potocki, publicysta „Sieci” w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24. Goście Jacka Karnowskiego rozmawiali o uzasadnieniu decyzji sędziego Dariusza Łubowskiego ws. posła Marcina Romanowskiego i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

W „Salonie Dziennikarskim Extra” Jacek Karnowski, redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 przytoczył jeden z najważniejszych fragmentów uzasadnienia decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącej uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania posła Marcina Romanowskiego.

W świetle wyżej naprowadzonych okoliczności istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę…

