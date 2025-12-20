Kaleta: Sejm musi ratyfikować decyzję Tuska na szczycie UE ws. pożyczki dla Ukrainy. "Jeśli nie przedstawi takiej ustawy..."

  • Polityka
  • opublikowano:
na zdjęciu Sala Posiedzeń Sejmu - poseł PiS Sebastian Kaleta stwierdza, że izba wyższa musi ratyfikować decyzję premiera Donalda Tuska na szczycie UE w sprawie pożyczki dla Ukrainy / autor: Fratria/X
na zdjęciu Sala Posiedzeń Sejmu - poseł PiS Sebastian Kaleta stwierdza, że izba wyższa musi ratyfikować decyzję premiera Donalda Tuska na szczycie UE w sprawie pożyczki dla Ukrainy / autor: Fratria/X

Poseł PiS Sebastian Kaleta stwierdził, że Sejm musi ratyfikować decyzję premiera Donalda Tuska na szczycie UE w sprawie pożyczki dla Ukrainy! „Jeśli Premier Tusk nie przedstawi takiej ustawy Sejmowi, a będzie traktował podjętą przez UE decyzję w sprawie emisji nowego długo celem sfinansowania pożyczki dla Ukrainy jako obowiązującą z pewnością popełni przestępstwo zdrady dyplomatycznej wskazanej w art. 129 kodeksu karnego zagrożonego karą do 10 lat więzienia” - napisał w serwisie X były wiceminister sprawiedliwości.

To wyjątkowy akt prawa unijnego”

Przypomnijmy, europejscy liderzy na szczycie w Brukseli podjęli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Szczyt w Brukseli. 90 mld euro dla Ukrainy na kolejne dwa lata. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów

Poseł PiS Sebastian Kaleta stwierdził w serwisie X, że „wszyscy od wczoraj zaskoczeni są sposobem ogłoszenia nowej, wynoszącej 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy”.

Wraca problem konstrukcji budżetu UE na lata 2021-2027, który pozwolił UE emitować własny dług. Problem polega na tym, że emisja długu dozwolona była wyłącznie na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom Covid-19. Stanowi o tym bardzo precyzyjnie motyw 14 decyzji o zasobach własnych

— podał.

Jak podkreślił, „to wyjątkowy akt prawa unijnego, ponieważ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4) Konstytucji unijne budżety jako znacząco wpływające na polskie finanse publiczne muszą być dodatkowo ratyfikowane ustawą przez Sejm, Senat, a ustawa oczywiście musi uzyskać podpis prezydenta”.

W ten sposób oczywiście był ratyfikowany aktualny unijny budżet, a uzasadnienie ustawy ratyfikującej potwierdza przedstawioną wyżej argumentację. Emitowanie dodatkowego długu przez UE lub zmienianie przeznaczenia emitowanego długu w ramach przyjętego limitu 750 mld euro wymaga zatem dla ważności uchwalenia ustawy ratyfikującej przez Polskę

— czytamy.

CZYTAJ TAKŻE: Co rzeczywiście postanowiono na szczycie ws. Ukrainy? Czy Zełenski może liczyć na zamrożone rosyjskie aktywa? Zobacz zapisy konkluzji

Z pewnością popełni przestępstwo”

A co - w jego ocenie - mogłoby się stać, gdyby szef rządu nie zadbał o odpowiednią ratyfikację w parlamencie?

Jeśli Premier Tusk nie przedstawi takiej ustawy Sejmowi, a będzie traktował podjętą przez UE decyzję w sprawie emisji nowego długo celem sfinansowania pożyczki dla Ukrainy jako obowiązującą z pewnością popełni przestępstwo zdrady dyplomatycznej wskazanej w art. 129 kodeksu karnego zagrożonego karą do 10 lat więzienia

— stwierdził Kaleta.

UE z pewnością będzie próbować ominąć wymogi prawa krajowego, a tutaj w pomocy przyjdzie… orzeczenie TSUE wydane przedwczoraj. Otóż UE w razie sporu dotyczącego tej pożyczki dla Ukrainy podnosić zapewne będzie, że decyzje fiskalne UE nie mogą podlegać ocenia konstytucji krajowych. Między innymi dlatego to orzeczenie było tak przełomowe, ale i potrzebne eurobiurokratom

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Co z zamrożeniem rosyjskich aktywów? Tusk mówi o reparacjach. „Polska nie będzie dopłacała”. Wściekł się na… dziennikarza TVN. WIDEO

Adam Kacprzak/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych