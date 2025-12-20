Poseł PiS Sebastian Kaleta stwierdził, że Sejm musi ratyfikować decyzję premiera Donalda Tuska na szczycie UE w sprawie pożyczki dla Ukrainy! „Jeśli Premier Tusk nie przedstawi takiej ustawy Sejmowi, a będzie traktował podjętą przez UE decyzję w sprawie emisji nowego długo celem sfinansowania pożyczki dla Ukrainy jako obowiązującą z pewnością popełni przestępstwo zdrady dyplomatycznej wskazanej w art. 129 kodeksu karnego zagrożonego karą do 10 lat więzienia” - napisał w serwisie X były wiceminister sprawiedliwości.
„To wyjątkowy akt prawa unijnego”
Przypomnijmy, europejscy liderzy na szczycie w Brukseli podjęli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem. Nie było zgody na wykorzystanie w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów.
Poseł PiS Sebastian Kaleta stwierdził w serwisie X, że „wszyscy od wczoraj zaskoczeni są sposobem ogłoszenia nowej, wynoszącej 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy”.
Wraca problem konstrukcji budżetu UE na lata 2021-2027, który pozwolił UE emitować własny dług. Problem polega na tym, że emisja długu dozwolona była wyłącznie na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom Covid-19. Stanowi o tym bardzo precyzyjnie motyw 14 decyzji o zasobach własnych
— podał.
Jak podkreślił, „to wyjątkowy akt prawa unijnego, ponieważ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4) Konstytucji unijne budżety jako znacząco wpływające na polskie finanse publiczne muszą być dodatkowo ratyfikowane ustawą przez Sejm, Senat, a ustawa oczywiście musi uzyskać podpis prezydenta”.
W ten sposób oczywiście był ratyfikowany aktualny unijny budżet, a uzasadnienie ustawy ratyfikującej potwierdza przedstawioną wyżej argumentację. Emitowanie dodatkowego długu przez UE lub zmienianie przeznaczenia emitowanego długu w ramach przyjętego limitu 750 mld euro wymaga zatem dla ważności uchwalenia ustawy ratyfikującej przez Polskę
— czytamy.
„Z pewnością popełni przestępstwo”
A co - w jego ocenie - mogłoby się stać, gdyby szef rządu nie zadbał o odpowiednią ratyfikację w parlamencie?
Jeśli Premier Tusk nie przedstawi takiej ustawy Sejmowi, a będzie traktował podjętą przez UE decyzję w sprawie emisji nowego długo celem sfinansowania pożyczki dla Ukrainy jako obowiązującą z pewnością popełni przestępstwo zdrady dyplomatycznej wskazanej w art. 129 kodeksu karnego zagrożonego karą do 10 lat więzienia
— stwierdził Kaleta.
UE z pewnością będzie próbować ominąć wymogi prawa krajowego, a tutaj w pomocy przyjdzie… orzeczenie TSUE wydane przedwczoraj. Otóż UE w razie sporu dotyczącego tej pożyczki dla Ukrainy podnosić zapewne będzie, że decyzje fiskalne UE nie mogą podlegać ocenia konstytucji krajowych. Między innymi dlatego to orzeczenie było tak przełomowe, ale i potrzebne eurobiurokratom
— dodał.
