Mecenas Bartosz Lewandowski opublikował wczoraj na portalu X uzasadnienie Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania posła Marcina Romanowskiego. „W świetle wyżej naprowadzonych okoliczności istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę” - napisał w obszernym dokumencie sędzia Dariusz Łubowski. Choć sędzia jest obecnie atakowany przez koalicję 13 grudnia i jej zwolenników, to ci sami ludzie nie mieli wcześniej zastrzeżeń wobec Łubowskiego, kiedy… wydał ów Europejski Nakaz Aresztowania.
Wielkie poruszenie wywołała nie tylko decyzja stołecznego Sądu Okręgowego w sprawie posła Marcina Romanowskiego, ale i uzasadnienie sporządzone przez Dariusza Łubowskiego. Jest to sędzia, który wcześniej nie pozwolił wydać Niemcom podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa. Wydawał wyroki, za które ścigał go białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka. Władzom Holandii nie wydał matki chorego dziecka, władzom Szwecji Rosjanina Denisa Lisowa, którego dzieci trafiły do muzułmańskiej rodziny zastępczej. To właśnie ten ostatni wątek wskazywany jest jako rzekomo obciążający sędziego. O innych atakujący go politycy i zwolennicy KO zwyczajnie zapominają. Podobnie jak o fakcie, że… Europejski Nakaz Aresztowania posła Romanowskiego również wydał sędzia Łubowski!
„Drastyczne łamanie porządku konstytucyjnego”
Koalicji 13 grudnia w uzasadnieniu decyzji ws. Romanowskiego nie spodobały się zwłaszcza słowa o „kryptodyktaturze”. Fragmenty obszernego dokumentu zamieścił na swoim profilu na portalu X mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik posła opozycji.
Nie sposób nie zauważyć także niezwykle niebezpiecznego dla demokratycznego państwa prawa i niespotykanego w żadnym cywilizowanym porządku prawnym zjawiska ingerencji najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej. Faktami notoryjnie znanymi polskiej ale także niestety międzynarodowej opinii publicznej są fakty drastycznego łamania porządku konstytucyjnego przez władzę wykonawczą w Polsce. Sąd w sprawie niniejszej nie ma jurysdykcji do szerokiego omawiania tych kwestii, których ocena może być dokonana przez właściwe organy we właściwych postępowaniach. Zjawiskiem notoryjnie znanym są ustawiczne publiczne wypowiedzi dotyczące toczących się postępowań sądowych i ferowanie orzeczeń zanim zostały one wydane przez sąd
— wskazał Dariusz Łubowski.
Jest to postępowanie bezprawne, albowiem narusza najistotniejsze prawa człowieka wszystkich osób oskarżanych w postaci domniemania niewinności (vide: art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, art. 5 § 1 kpk, art. 11 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 14 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 6 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) i prawa do poszanowania godności człowieka (art. 30 Konstytucji RP, art. 1 i art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej). Są to zachowania dewastujące wizerunek polskiego wymiaru sprawiedliwości w kraju i co w sprawie niniejszej najistotniejsze także na arenie międzynarodowej (argumentum ad art. 607b kpk)
— wyliczał sędzia.
Należy w tym miejscu zadać retoryczne pytanie, czy każdy przeciwnik jakiegokolwiek rządu w jakimkolwiek demokratycznym państwie prawa, nawet gdyby był przestępcą, przestaje być człowiekiem i ma być pozbawiony wszelkich praw człowieka a także ludzkiej godności?
— podkreślił.
A wszystko „przy całkowitym milczeniu” UE
Dariusz Łubowski odniósł się również do wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który użył nieco makabrycznej „figury retorycznej” (sam bowiem określił w ten sposób wypowiedzi o przywiezieniu Marcina Romanowskiego do Polski „w bagażniku”).
Sąd w sprawie niniejszej zapoznał się z całością akt śledztwa oraz wszystkimi zgromadzonymi dowodami i – nie ośmielając się ferować jakiegokolwiek wyroku – uznaje za całkowicie nieuprawnione publiczne prezentowanie wizerunku Marcina Romanowskiego jako osoby winnej, która po sprowadzeniu do kraju zostanie skazana i osadzona w więzieniu (jak publicznie stwierdził jeden z najwyższych rangą przedstawicieli władzy wykonawczej opozycjoniści ukrywający się za granicą winni być porywani przez polskie służby specjalne i przewożeni do Polski „w bagażniku”). Te nikczemne i nie licujące z elementarnymi standardami demokratycznego państwa prawnego wypowiedzi są szeroko znane także międzynarodowej opinii publicznej. Bezpośrednio wkraczają w sferę niezawisłości sędziowskiej także w sprawie niniejszej. Są to okoliczności anihilujące wiarygodność Państwa Polskiego, w tym polskiego sądownictwa
— zwrócił uwagę sędzia.
I wreszcie fragment szczególnie miażdżący dla rządu Donalda Tuska.
W świetle wyżej naprowadzonych okoliczności istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę. Na marginesie dodać trzeba, że te naruszenia praw człowieka i porządku konstytucyjnego mają miejsce przy całkowitym milczeniu wszystkich organów Unii Europejskiej
— napisał w uzasadnieniu Dariusz Łubowski.
W obszernym uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie sędzia, który wydał pierwotnie Europejski Nakaz Aresztowania) Sąd całkowicie masakruje postępowanie nie tylko PK w śledztwie dotyczącym Marcina Romanowskiego, ale także de facto wskazuje na polityczny wpływ na śledztwo i naruszenia praw o wolności obywatelskich. To akt oskarżenia wobec działań rządu (słowa pana Ministra Waldemara Żurka zostały nawet przywołane) i służb. Sąd podkreślił również naciski na sądy w tej sprawie motywowane politycznie. Wbrew oficjalnej narracji rządu INTERPOL podał powody odmowy wydania czerwonej noty za Marcinem Romanowskim, które Sąd wziął pod uwagę przy wydaniu rozstrzygnięcia o uchyleniu ENA. Teraz rozumiem dlaczego PK nie chciała tych powodów ujawnić…
— skomentował mec. Bartosz Lewandowski.
