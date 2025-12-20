TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Agnieszka Romaszewska-Guzy: Pewne rzeczy odchodzą do historii. Okrągły Stół to nie jest już symbol współczesny

  • Polityka
  • opublikowano:
Agnieszka Romaszewska-Guzy / autor: Telewizja wPolsce24
Agnieszka Romaszewska-Guzy / autor: Telewizja wPolsce24

Pewne rzeczy odchodzą do historii. Okrągły Stół to nie może być symbol współczesności. To nie jest dla nas już symbol współczesny” – powiedziała była dyrektor Telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji publicystycznej portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi red. Jacka Karnowskiego byli również Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki w Pałacu Prezydenckim: Oddajemy Okrągły Stół historii. Dziś skończył się w Polsce postkomunizm

W Pałacu Prezydenckim zdemontowano Okrągły Stół, który trafi do Muzeum Historii Polski. Do tej kwestii nawiązali publicyści. …

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

