Szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker ocenia, że wczorajsze spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim to nowy etap relacji między obydwoma krajami. Wśród najważniejszych omawianych kwestii minister wymienił m.in. ekshumacje na Wołyniu i współpracę w obszarze bezpieczeństwa, w tym obrony przeciwdronowej.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker był pytany o ocenę spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w RMF FM.
Pan prezydent Nawrocki mówił o tym, że jasno trzeba stawiać polski interes, polskie sprawy w tych relacjach i także bardzo mocno o tym wczoraj mówił podczas konferencji prasowej. Więc te rozmowy muszą być uczciwe i dżentelmeńskie
— podkreślił Paweł Szefernaker.
„Konkretem jest to, co mówił pan prezydent Zełenski”
Jak zaznaczył, najważniejsze będzie teraz realizowanie poczynionych ustaleń. Te dotyczyły m.in. ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Jak podkreślił Paweł Szefernaker, po raz pierwszy prezydentom towarzyszyli podczas spotkania prezesi Instytutów Pamięci Narodowej - z Polski i Ukrainy.
Prezydent Karol Nawrocki jasno wskazał, że 26 wniosków IPN-u zostało złożonych i czeka na rozpatrzenie. I zgodnie z tą rozmową, którą panowie wczoraj odbyli, my czekamy teraz na realizację ustaleń tej wizyty
— powiedział prezydencki minister.
Konkretem jest to, co mówił pan prezydent Zełenski, że nie będzie blokady
— dodał.
Od czego zależy rewizyta prezydenta Nawrockiego?
Inną ważną kwestią poruszoną w piątek przez prezydentów była współpraca w zakresie produkcji dronów. Szefernaker zaznaczył, że szczegóły nie są podawane do wiadomości publicznej.
Musimy przygotowując się do zapewnienia bezpieczeństwa Polakom, także wykorzystywać doświadczenie ukraińskie
— powiedział szef gabinetu prezydenta RP.
Była także mowa o kwestii udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy
— dodał.
Jak podkreślił Szefernaker, „trzeba realizować ustalenia wizyty”. Ich realizacja - jak dodał - zaważy na tym, czy Karol Nawrocki wybierze się z wizytą do Kijowa.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
