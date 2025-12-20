„Waldemarem Żurkiem i rządem Donalda Tuska i samym Donaldem Tuskiem kierują interesy polityczne oraz igrzyska. Są kłopoty na przykład ze służbą zdrowia, która rozsypała się na naszych oczach. Rekordowo wysoki deficyt budżetu państwa, to już kolejny rok i budżet na przyszły rok także zawiera bardzo wysoki deficyt finansów publicznych. Więc trzeba organizować tego rodzaju igrzyska” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Błaszczak, poseł PiS i były minister obrony narodowej.
CZYTAJ WIĘCEJ: ENA wobec Romanowskiego uchylony. Ziobro: Polska pod rządami Tuska to kryptodyktatura. Tak sąd określił rząd Koalicji 13 grudnia
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego. …
