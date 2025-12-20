TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Mariusz Błaszczak stanowczo: Waldemarem Żurkiem i Donaldem Tuskiem kierują interesy polityczne oraz igrzyska

  • Polityka
  • opublikowano:
Mariusz Błaszczak / autor: Fratria
Mariusz Błaszczak / autor: Fratria

Waldemarem Żurkiem i rządem Donalda Tuska i samym Donaldem Tuskiem kierują interesy polityczne oraz igrzyska. Są kłopoty na przykład ze służbą zdrowia, która rozsypała się na naszych oczach. Rekordowo wysoki deficyt budżetu państwa, to już kolejny rok i budżet na przyszły rok także zawiera bardzo wysoki deficyt finansów publicznych. Więc trzeba organizować tego rodzaju igrzyska” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Błaszczak, poseł PiS i były minister obrony narodowej.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

