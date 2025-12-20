Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił Europejski Nakaz Aresztowania posła Marcina Romanowskiego. Orzeczenie wydał sędzia Dariusz Łubowski. W sieci zwrócono uwagę, że to właśnie ten sędzia wydał m.in. inne ważne i powszechnie chwalone orzeczenie o odmowie wydania Niemcom Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie gazociągów Nordstream.
Dariusz Łubowski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie wczoraj naraził się koalicji 13 grudnia, uchylając Europejski Nakaz Aresztowania posła PiS Marcina Romanowskiego. Okazuje się, że w związku z innymi prowadzonymi sprawami jest ścigany m.in. przez reżim Łukaszenki, ale w przeszłości zablokował też decyzję organów sprawiedliwości Szwecji i Holandii.
CZYTAJ TAKŻE:
-Sąd odmówił wydania Wołodymyra Żurawlowa Niemcom! Nakazał też jego zwolnienie, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa
-Sąd Okręgowy uchylił Europejski Nakaz Aresztowania Romanowskiego. Lewandowski: Może swobodnie poruszać się po krajach UE
„Oto Sędzia!”
Po wczorajszych doniesieniach o decyzji SO w Warszawie dotyczącej posła Romanowskiego, media obiegła wieść o wcześniejszych wyrokach sędziego Dariusza Łubowskiego. Oprócz odmowy wydania Niemcom Wołodymyra Żurawlowa ma na koncie także inne wyroki niewygodne dla wschodnich dyktatur, ale nie tylko. Bezkompromisowa postawa Łubowskiego jest chwalona w licznych komentarzach w mediach społecznościowych.
Oto Sędzia! Sędzia DARIUSZ ŁUBOWSKI. 2020 r.- nie wydał Holandii matki chorego dziecka: ”Istnieją wątpliwości czy sądy holenderskie są niezawisłe i niezależne od innych władz”. 2025 r. -„działający w obronie ojczyzny nie są terrorystami”, „sądy niemieckie są upolitycznione i nie są niezawisłe”. Nie wydał Niemcom Wołodymyra Żurawlowa
— napisała prof. Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Warto zwrócić uwagę, że orzeczenie to wydał Dariusz Łubowski. Ten sam sędzia, który odmówił wydania Niemcom Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie Nordstream. Parafrazując młynarza z Poczdamu można zawołać - są jeszcze sędziowie w Warszawie!
— ocenił sytuację Cezary Gmyz, dziennikarz.
Powtarzam SSO Łubowski to najwyższej klasy specjalista. Miałem go na sprawie ekstradycyjnej - klasa sama w sobie
— stwierdził mec. Dariusz Lasocki, były członek Państwowej Komisji Wyborczej.
Ścigany przez Łukaszenkę. Atakowany przez liberalne media. Nie wydał NEXTY. Zablokował Szwecję i Holandię. Zakwestionował niemieckie sądy. Dziś na celowniku ministra sprawiedliwości. Sędzia Dariusz Łubowski – historia, której władza boi się najbardziej
— podkreśliła Dorota Kania, publicystka.
CZYTAJ WIĘCEJ: Żurek nie odpuszcza po porażce ws. Romanowskiego. Zapowiada nowy wniosek o ENA. Lewandowski: Mamy do czynienia z „kryptodyktaturą”
Sprawa Denisa Lisowa
Sędzia Dariusz Łubowski związany jest też z inną istotną sprawą. W 2019 r. podjął decyzję o odmowie przekazania Denisa Lisowa szwedzkiemu wymiarowi sprawiedliwości. Był on ścigany europejskim nakazem aresztowania przez władze tego kraju. Mężczyznę ścigano, ponieważ zabrał swoje córki z muzułmańskiej rodziny zastępczej. Próbował dostać się z nimi do Moskwy, ale zatrzymano go w Polsce.
Denis Lisow został postawiony w sytuacji bez wyjścia, w istnej matni. Zostały mu odebrane dzieci, a jednocześnie postawiono mu warunki ich odzyskania niemożliwe do spełnienia, bowiem prawo stałego pobytu nie zostało mu przyznane. Władze nie zagwarantowały mu należytego prawa do kontaktu z dziećmi. Wyznaczono rodzinę zastępczą w znacznej odległości od miejsca jego zamieszkania
— mówił sędzia Dariusz Łubowski w uzasadnieniu.
Jak tłumaczył, szwedzkie służby zdecydowały o odebraniu Rosjaninowi dzieci, ponieważ ich matka cierpi na zaburzenia psychiczne, z powodu których została umieszczona w szpitalu.
Należy przy tym zauważyć, że stwierdzona choroba psychiczna matki uniemożliwiająca sprawowanie władzy rodzicielskiej wiązała się z ograniczaniem możliwości wyrażenia woli przez drugiego z rodziców
— dodał.
Sedzia podkreślał, że według opinii psychologa dzieci są silnie przywiązane do ojca, natomiast w rodzinie zastępczej nie czuły się bezpiecznie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Koniec walki ojca o dzieci oddane muzułmańskiej rodziny zastępczej. Polska odmawia wydania Denisa Lisowa, który z córkami uciekł ze Szwecji
Ataki na Lewandowskiego
Pełnomocnikiem Lisowa był wówczas mecenas Bartosz Lewandowski. Jest za to regularnie atakowany m.in. przez aktywistkę Klementynę Suchanow.
Sędzia Dariusz Łubowski, który zniósł ENA Romanowskiemu na wniosek Bartosza Lewandowskiego, uczynił to samo w spr. Rosjanina Lisowa w 2019, czemu przyglądam się w nowym tekście - soon. To przy tej okazji Lewandowski działał z ros. ambasadą i rzeczniczką praw dz. i poleciał do Moskwy
— napisała wczoraj na platformie X.
Paweł Zieliński ze Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS” zadał Lewandowskiemu dziwne pytanie. Dziwne, ponieważ obaj - zarówno Zieliński, jak i obrońca Lisowa - są adwokatami.
Panie mecenasie Lewandowski, naprawdę przy poprzedniej sprawie z sędzią Łubowskim, współpracował pan z rosyjską ambasadą, a po wygranej poleciał do Moskwy?
— napisał.
Nie wiem czy kiedykolwiek Pan prowadził sprawę zatrzymanych obywateli z innych krajów, ale konsulat jest automatycznie informowany i taka współpraca to standard. Tak jak współpracowałem z konsulatem np. USA, Francji czy Niemiec, tak i przy tej sprawie z konsulatem Rosji. A wylot na prośbę Klienta w 2019 roku był nawet relacjonowany w polskich mediach, więc trochę się dziwię, że dla Pana to zaskoczenie, bo wtedy Lisowa i jego córki wspierała w sumie cała Polska
— odpowiedział mec. Lewandowski.
Żeby było jeszcze ciekawiej na koncie o nazwie „Belarus Ukraine” (teoretycznie poświęconemu sytuacji na wschodzie, m.in. wojnie na Ukrainie czy dyktaturze Łukaszenki na Białorusi, w rzeczywistości zajmującemu się głównie atakami na PiS i prawicę) pojawiła się narracja o rzekomej współpracy Lisowa z GRU.
Ale wiecie iż sędzia Dariusz Lubowski wypuścił rosyjskiego pracownika GRU Denisa Lisova. Co dziwne adwokatem Rosjanina był … Bartosz L
— napisano.
Na tym właśnie polega dezinformacja. Sędzia Dariusz Lubowski co prawda jest ścigany przez reżim białoruski za niewydawanie opozycjonistów Łukaszenki, Lisow nie miał żadnych związków z GRU, a sam sędzia ostatnio odmówił wydania Ukraińca za działając przeciwko Rosji i Niemiec, ale propaganda rządowa robi z niego „ruskiego agenta”. Dokładnie jak w Rosji czy na Białorusi. BTW sędzia Dariusz Łubowski był delegowany do MS w latach 1997-2013 z uwagi na specjalizację z zakresu prawa międzynarodowego, a od 2018 roku jest jedynym sesją w sekcji obrotu zagranicznego Sądu Okręgowego w Warszawie, więc wszystkie sprawy do niego trafiają. Surowy i zasadniczy sędzia. Ale sprawiedliwy i odważny
— odpowiedział mecenas Bartosz Lewandowski.
Decyzja ws. Romanowskiego z 2024 r.
I wreszcie największy „hit”! Otóż sędzia atakowany obecnie przez rozpolitykowanych prawników, takich jak mecenas Roman Giertych… wydał wcześniej Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego.
Ten sam sędzia Łubowski w 2024 r. wydał Europejski Nakaz Aresztowania przeciwko Marcinowi Romanowskiemu. Wtedy Roman Giertych, Adam Bodnar, Waldemar Żurek ani Ewa Wrzosek nie mieli żadnych zastrzeżeń. Kiedy teraz przegrali – od razu chcą sędziego wyłączać od sprawy. Tzw. praworządność walcząca
— zwrócił uwagę poseł PiS Paweł Jabłoński.
Widać więc, że Dariusz Łubowski jest sędzią, dla którego barwy polityczne nie mają znaczenia.
CZYTAJ TAKŻE: Sąd Okręgowy uchylił Europejski Nakaz Aresztowania Romanowskiego. Lewandowski: Może swobodnie poruszać się po krajach UE
tkwl, aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748735-nie-tylko-romanowski-wazne-decyzje-sedziego-lubowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.