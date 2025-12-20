Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, do niedawna będący w klubie KO, na antenie Telewizji wPolsce24 krytykował przygotowaną przez MEN nowelizację ustawy Prawo oświatowe, chwaląc jednocześnie prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie tej ustawy. „Ta reforma jest nieprzygotowana, zgadzam się z prezydentem, że ona wprowadza chaos, że to jest eksperymentowanie na żywym organizmie. Wielokrotnie o tym mówiłem” - powiedział Marcin Józefaciuk.
Gość Telewizji wPolsce24 akcentował przede wszystkim kwestię chaosu, jaka w jego opinii powstałaby po wprowadzeniu wspomnianej ustawy. Nie dostrzegł w niej natomiast obecności kwestii ideologicznych, na które z kolei uwagę zwracają inni jej krytycy.
Nie zgadzam się z tym, że tam wprowadzana jest ideologia, bo tam żaden zapis ustawy nie jest ideologiczny
— mówił Marcin Józefaciuk, powtarzając jednak, że przyjęcie tej ustawy oznaczałoby wprowadzenie chaosu.
Jeszcze nie ma w ogóle przygotowanej w pełni podstawy programowej
— zaznaczył poseł.
Józefaciuk: To była hejterska konferencja
Marcin Józefaciuk stanowczo skrytykował zachowanie minister edukacji Barbary Nowackiej na konferencji prasowej, gdzie odnosząc się do decyzji prezydenta stwierdziła m.in., że „głupszego weta to chyba nie było”.
Odnosząc się do tej konferencji, dla mnie była to konferencja bardzo upolityczniona, mocno hejterska. Wypisałem sobie kilka sformułowań: „głupszego weta nie było”, „żałosna”, „bełkot” – przepraszam, tak nie mówi minister edukacji
— mówił polityk KO.
CZYTAJ TAKŻE:
— Nie będzie reformy Nowackiej w oświacie! Prezydent zawetował ustawę. Pochwalił go za to… Józefaciuk. „Była nieprzygotowana”
— Dobrowolska po zawetowaniu przez prezydenta ustawy oświatowej: Postawił tamę tsunami, które uderza w polską szkołę
— Lubnauer uderzyła w prezydenta. Nagle głos zabrał Józefaciuk: „Okropny, hejterski wpis. Reforma jest nieprzygotowana”
Adam Stankiewicz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748731-jozefaciuk-zgadzam-sie-z-prezydentem-ws-reformy-nowackiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.