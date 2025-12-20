NASZ SONDAŻ

NASZ SONDAŻ. KO na czele, tuż za nią PiS. PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym, za to w Sejmie znalazłaby się partia Razem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 31 proc. głosów - wynika z najnowszego sondażu Social Changes dla Telewizji wPolsce24. PiS jednak jest tuż za formacją Donalda Tuska, a obecna koalicja nie byłaby w stanie utrzymać władzy w dotychczasowej formule.

Na drugim miejscu uplasowało się PiS, uzyskując 29 proc. poparcie. Na trzecim miejscu Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 9 proc. wyborców, a dalej Lewica z poparciem 8 proc. Polaków zdecydowanych na udział w wyborach.

Partia Razem w Sejmie

Ledwo próg wyborczy przekroczyła Konfederacja Korony Polskiej - 6 proc. Zgodnie z sondażem do Sejmu dostałaby się jeszcze, i tu duża niespodzianka patrząc na wyniki innych badań, partia Razem, zdobywając 5 proc. głosów.

Tuż pod progiem wyborczym znalazły się PSLPolska 2050 - obie formacje poparło po 4 proc. wyborców.

4 proc. badanych nie potrafiło wskazać formacji, na którą oddaliby głos.

Wyniki sondażu Social Changes
