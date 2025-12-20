Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 31 proc. głosów - wynika z najnowszego sondażu Social Changes dla Telewizji wPolsce24. PiS jednak jest tuż za formacją Donalda Tuska, a obecna koalicja nie byłaby w stanie utrzymać władzy w dotychczasowej formule.
Na drugim miejscu uplasowało się PiS, uzyskując 29 proc. poparcie. Na trzecim miejscu Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 9 proc. wyborców, a dalej Lewica z poparciem 8 proc. Polaków zdecydowanych na udział w wyborach.
Partia Razem w Sejmie
Ledwo próg wyborczy przekroczyła Konfederacja Korony Polskiej - 6 proc. Zgodnie z sondażem do Sejmu dostałaby się jeszcze, i tu duża niespodzianka patrząc na wyniki innych badań, partia Razem, zdobywając 5 proc. głosów.
Tuż pod progiem wyborczym znalazły się PSL i Polska 2050 - obie formacje poparło po 4 proc. wyborców.
4 proc. badanych nie potrafiło wskazać formacji, na którą oddaliby głos.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dramatyczny spadek poparcia dla gabinetu Tuska i jego samego. CBOS: Aż 52 proc. ankietowanych źle ocenia działania rządu. SONDAŻ
— Tylko cztery partie w Sejmie. Korona Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację! Na szarym końcu PSL i Polska 2050
Adam Stankiewicz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748729-nasz-sondaz-ko-na-czele-za-nia-pis-partia-razem-w-sejmie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.