Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i były Prokurator Generalny zabrał głos po decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie ws. posła Marcina Romanowskiego. „Polska pod rządami Tuska to kryptodyktatura! Tak dosłownie Sąd Okręgowy w Warszawie określił rząd koalicji 13 grudnia (…). W uzasadnieniu uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego sąd wskazał na niespotykaną w żadnym cywilizowanym kraju, stałą ingerencję władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej, ferowanie przez nią wyroków skazujących, a nawet grożenie opozycji porywaniem przez służby specjalne i przewożeniem w bagażniku” - zauważył.

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego - poinformowała rzecznik do spraw karnych tego sądu sędzia Anna Ptaszek.

Kryptodyktatura Tuska

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny.

Polska pod rządami Tuska to kryptodyktatura! Tak dosłownie Sąd Okręgowy w Warszawie określił rząd koalicji 13 grudnia, zarzucając władzy łamanie praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego

— zauważył.

W uzasadnieniu uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego sąd wskazał na niespotykaną w żadnym cywilizowanym kraju, stałą ingerencję władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej, ferowanie przez nią wyroków skazujących, a nawet grożenie opozycji porywaniem przez służby specjalne i przewożeniem w bagażniku

— dodał.

Według sądu są to działania nikczemne, dewastujące wizerunek państwa polskiego i anihilujące wiarygodność polskiego sądownictwa. Uzasadnienie sądu stanowi także totalną kompromitację prokuratury, która - jak się okazuje - bezprawnie ukrywała przed sądem odmowę Interpolu wystawienia wobec ministra Romanowskiego czerwonej noty, uznającej tę sprawę za motywowaną politycznie i naruszającą prawa człowieka

— napisał Zbigniew Ziobro.

To również wstrząsający akt oskarżenia wobec Tuska i jego pomagierów, których bezprawne działania oraz ich niebywała skala niszczą wymiar sprawiedliwości w naszym kraju

— podsumował były szef MS.

Adrian Siwek/X/PAP

