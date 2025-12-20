Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i były Prokurator Generalny zabrał głos po decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie ws. posła Marcina Romanowskiego. „Polska pod rządami Tuska to kryptodyktatura! Tak dosłownie Sąd Okręgowy w Warszawie określił rząd koalicji 13 grudnia (…). W uzasadnieniu uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego sąd wskazał na niespotykaną w żadnym cywilizowanym kraju, stałą ingerencję władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej, ferowanie przez nią wyroków skazujących, a nawet grożenie opozycji porywaniem przez służby specjalne i przewożeniem w bagażniku” - zauważył.
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego - poinformowała rzecznik do spraw karnych tego sądu sędzia Anna Ptaszek.
Kryptodyktatura Tuska
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny.
Polska pod rządami Tuska to kryptodyktatura! Tak dosłownie Sąd Okręgowy w Warszawie określił rząd koalicji 13 grudnia, zarzucając władzy łamanie praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego
— zauważył.
W uzasadnieniu uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego sąd wskazał na niespotykaną w żadnym cywilizowanym kraju, stałą ingerencję władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej, ferowanie przez nią wyroków skazujących, a nawet grożenie opozycji porywaniem przez służby specjalne i przewożeniem w bagażniku
— dodał.
Według sądu są to działania nikczemne, dewastujące wizerunek państwa polskiego i anihilujące wiarygodność polskiego sądownictwa. Uzasadnienie sądu stanowi także totalną kompromitację prokuratury, która - jak się okazuje - bezprawnie ukrywała przed sądem odmowę Interpolu wystawienia wobec ministra Romanowskiego czerwonej noty, uznającej tę sprawę za motywowaną politycznie i naruszającą prawa człowieka
— napisał Zbigniew Ziobro.
To również wstrząsający akt oskarżenia wobec Tuska i jego pomagierów, których bezprawne działania oraz ich niebywała skala niszczą wymiar sprawiedliwości w naszym kraju
— podsumował były szef MS.
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748724-ziobro-polska-pod-rzadami-tuska-to-kryptodyktatura
