Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Sprawiedliwości (pod kierownictwem Waldemara Żurka) wynajęło za blisko milion złotych firmę zewnętrzną do oceny wniosków w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Na tym jednak nie koniec. Mec. Adam Gomoła, komentując te doniesienia, opisał: „Do pracy przy ocenie ofert próbowano zaangażować panią Karolinę, moją klientkę, b. urzędniczkę, wysyłając jej maila z ofertą”. Chodzi właśnie o tę panią Karolinę, która była wcześniej przetrzymywana w areszcie… „Orwell do kwadratu” - czytamy w komentarzach.
Paraliż Funduszu Sprawiedliwości
Kilka dni temu pojawiły się alarmujące doniesienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Jak opisała Wirtualna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości nie zdążyło rozstrzygnąć konkursu, co spowoduje, że ofiary przestępstw nie otrzymają wsparcia.
Zewnętrzna firma za niemal milion złotych!
Teraz „Rzeczpospolita” ujawniła, że resort do oceny wniosków formalnych zatrudnił dodatkowych dziesięciu urzędników, a do oceny merytorycznej wniosków – zewnętrzną firmę z Warszawy.
Przetarg na wyłonienie firmy zewnętrznej, która miała dokonać oceny merytorycznej ofert konkursowych dla organizacji, ogłoszono pod koniec lipca tego roku z datą składania ofert do 30 września. Jak ustaliła „Rz”, przetarg ten rozstrzygnięto dopiero po kolejnych dwóch miesiącach – 25 listopada wybrano spółkę Varsovia Capital z Warszawy. Była to jedyna firma, która stanęła do tego przetargu. Swoje usługi wyceniła na 959 tys. zł
— czytamy w „Rz”.
Mec. Gomoła: Do pracy próbowano zaangażować panią Karolinę
Na tym jednak nie koniec! Mec. Adam Gomoła, opisując - jak to sam ujął, „porażające” ustalenia „Rzeczpospolitej” - podał dodatkową informację. Chodzi o panią Karolinę Święcicką (wcześniej Kucharska).
I na koniec hit. Do pracy przy ocenie ofert próbowano zaangażować panią Karolinę, moją klientkę, b. urzędniczkę, wysyłając jej maila z ofertą! A zatem, Panie Ministrze Żurek, chcieliście aby oferty w tym NOWYM KONKURSIE oceniała Pani Karolina - członek zorganizowanej grupy przestępczej, którą chce Pan wtrącić do więzienia? Tylko pokrzywdzonych żal, jakby powiedział Pana Szef
— czytamy we wpisie adwokata.
Wpis mec. Gomoły wywołał liczne komentarze.
Że co?! 🤯
— zapytał dosadnie Kamila Baranowska z Interii.
Ocenę wniosków do Funduszu Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach proponowano pani Karolinie, którą wcześniej trzymano w areszcie wydobywczym… Informuje o tym mec. Adam Gomoła
— przekazał dalej poseł PiS Sebastian Kaleta, były wiceszef MS.
Ale to, że firma wynajęta przez MS do oceny wniosków z Funduszu Sprawiedliwości próbuje zwerbować panią Karolinę, która przesiedziała w areszcie na wniosek PK prowadzącej upolitycznione śledztwo, to bym nie wpadł… Czyli jednak Pani Karolina musi być świetna w ocenie wniosków oraz w swojej pracy, skoro pośrednio chce ją zatrudnić pan Minister Waldemar Żurek, choć jednocześnie podległa mu PK chce dla niej kary pozbawienia wolności!
— napisał mec. Bartosz Lewandowski.
Tego kabaret by nie wymyślił. Po aferze opisanej przez Wirtualną Polskę o odebraniu pomocy ofiarom przestępstw ŻURKOWCY wynajęli firmę i chcieli wciągnąć urzędniczkę PANIĄ KAROLINĘ (areszt i kajdany zespolone za Fundusz) do uporządkowania konkursu na sieć pomocy pokrzywdzonym
— podał dalej wiadomość poseł PiS Michał Woś (w przeszłości m.in. wiceminister sprawiedliwości).
Ja bym Panią Karolinę zatrudnił ponownie do pracy dla Funduszu Sprawiedliwości, ale najpierw uchyliłbym wobec niej (oraz wobec pani Uli) te absurdalne zarzuty…
— dodał także mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca ks. Michała Olszewskiego i urzędniczek MS.
Orwell do kwadratu. W desperackiej próbie posprzątania pobojowiska, w jakie zamienili ministerstwo, ludzie Żurka do pracy przy konkursie na środki z Funduszu Sprawiedliwości próbowali zatrudnić urzędniczkę, której… stawiają wydumane zarzuty za pracę przy konkursie na środki z Funduszu Sprawiedliwości
— skomentował także poseł PiS Radosław Fogiel.
Adam Kacprzak/X/”Rz”/wPolityce.pl
