Telewizja wPolsce24 ujawniła, że w macierzystym sądzie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka - w Sądzie Okręgowym w Krakowie - znalazła się choinka, która została przyozdobiona w bombki z hasłami… Komitetu Obrony Demokracji, a także z wizerunkiem świecy chanukowej.
W krakowskim Sądzie Okręgowym, którego prezesem po zmianie władzy został bliski ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi nominat rządu sędzia Janusz Kawałek, stanęła choinka. Zawisły na niej bombki z ulubionymi przez działaczy KOD hasłami: „Iustitia” i „Konstytucja”, zapisana w kolorystyce znanej z koszulek promowanych przez KOD
— przekazała Telewizja wPolsce24,
Komitet Obrony Demokracji to zbliżona do obecnej władzy organizacja, która powstała po zmianie rządu w 2015 roku. To jej wielokrotnie za wsparcie osobiście dziękował premier Donald Tusk
— przypomniała.
Zamieszczenie haseł Komitetu Obrony Demokracji oraz symboli innych religii na bożonarodzeniowej choince szokuje.
Czy w sądzie, gdzie nawet choinka służy do manifestowania poglądów politycznych, obywatele mogą liczyć na rzetelny proces? Trudno się spodziewać.
Adrian Siwek/wPolsce24
