„W uzasadnieniu tego postanowienia można zobaczyć akt oskarżenia. Nie tylko w sprawie tych politycznych prześladowań, które miały i niestety ciągle mają miejsce w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ale w ogóle wobec tych wszystkich działań koalicji 13 grudnia, tej szajki Tuska, od dwóch lat” - wskazał poseł PiS Marcin Romanowski na antenie Telewizji wPolsce24, komentując w ten sposób uchylenie ENA w jego sprawie. „To, co się dzieje w Polsce, zostało tam określone jako ‘kryptodyktatura’, jako sytuacja, w której łamane są podstawowe prawa człowieka, łamana jest konstytucja” - zdradził polityk, który korzysta z azylu politycznego na Węgrzech.
Przypomnijmy, Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego. Poseł PiS odniósł się do tej decyzji, jak i mocnego uzasadnienia, w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Romanowski: Złożę zawiadomienie
W tej sprawie sąd bezpośrednio powołał się na uzasadnienie Interpolu o odmowie ścigania mnie oraz na decyzję państwa węgierskiego, które udzieliło mi politycznego azylu, stwierdzając, że skoro wiarygodne państwo Unii Europejskiej udziela azylu politycznego i wskazuje na polityczne prześladowania, to każde państwo Unii Europejskiej powinno to uznać. Tym samym odmawiając tej wiarygodności nielegalnej prokuraturze Tuska i innym organom opanowanym przez koalicję 13 grudnia. Myślę, że też bardzo ważna rzecz. Mianowicie sąd wskazuje w uzasadnieniu, zresztą to jest informacja notoryjna, że prokuratura zataiła przez wiele miesięcy uzasadnienie decyzji Interpolu, które jest tak samo druzgocące dla wniosku Polski w sprawie ścigania mnie
— mówił.
W tej sprawie oczywiście złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, chociaż to uzasadnienie, które właśnie dzisiaj przeczytałem, już jest już gotowym uzasadnieniem do takiego zawiadomienia
— dodał.
Marcin Romanowski ocenił, że to „kompletne zmasakrowanie, mówiąc nieco kolokwialnie, całej narracji Żurka, Bodnara, Tuska, wszystkich tych bandytów, którzy dokonują tych politycznych prześladowań w sprawie Funduszu Sprawiedliwości”.
Praktyczny wymiar decyzji sądu
Poseł PiS dodał, że ma to także „wymiar bardzo praktyczny”.
Co prawda sąd w tym uzasadnieniu stwierdził, że od momentu przyznania azylu politycznego jako uchodźcy politycznemu na Węgrzech, przysługiwało mi prawo do swobodnego poruszania się po całej Unii Europejskiej, w konsekwencji również po całym świecie, czyli że decyzja azylowa ma pierwszeństwo przed Europejskim nakazem aresztowania, bo jest to decyzja suwerennego państwa. Unia Europejska nie jest żadnym superpaństwem, tylko wspólnotą państw, które są suwerenne. Natomiast to uchylenie europejskiego nakazu aresztowania jest po prostu takim praktycznym potwierdzeniem, usunięcie w konsekwencji z systemu jakichkolwiek właśnie decyzji, które mogłyby być podstawą do ewentualnie jakichś działań w stosunku do mnie na terenie Unii Europejskiej, czy w innych państwach takich jak Stany Zjednoczone, czy państwach Europy, czy w ogóle świata
— wyjaśnił.
„Atak na polityczną opozycję”
Dlatego, jak wskazał, decyzja sądu potwierdza, że mamy do czynienia ze „zwykłą polityczną nagonką”.
To jest po prostu atak na polityczną opozycję w Polsce po to, żeby szajka Tuska mogła odwracać uwagę od rzeczywistych problemów Polaków i żeby niszczyć opozycję, żeby nie było w ciągu najbliższych lat nikogo, kto ich mógłby pociągnąć do odpowiedzialności karnej za jawne przestępstwa, których się dopuścili przez te dwa lata
— podsumował Romanowski na antenie Telewizji wPolsce24.
Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24
