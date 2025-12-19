Przy okazji wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w polskim Sejmie doszło do żenującego zachowania posłanek koalicji 13 grudnia, które zamiast z powagą reprezentować powagę polskiego Sejmu, zachowywały się, jakby miały do czynienia ze swoim idolem. Jak Polska ma twardo walczyć o swoje interesy, kiedy nawet w relacjach z Ukrainą nasi parlamentarzyści zachowują tak niepoważnie?
Kiedy Wołodomyrem Zełenski rozmawiał z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzasty, był on wielbiony przez posłanki koalicji 13 grudnia.
Te niczym fanki na koncercie wyciągały ręce do ukraińskiego lidera, aby uścisnął im dłoń, wykrzykując hasło „Slava Ukrainie”. Obecna w grupie Klaudia Jachira chwaliła się natomiast, że podobnie jak Wołodymyr Zełenski jest aktorką (grała m.in. w rosyjskim filmie propagandowym „Jedynka”).
Nagranie z tego wydarzenia udostępniła w mediach społecznościowych posłanka KO Anna Sobolak.
Wizyta Zełenskiego
Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski przebywa z wizytą w Warszawie. Podczas wizyty spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim, a także marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.
