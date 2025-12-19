WIDEO

Żenujące! Posłanki koalicji 13 grudnia niczym fanki na koncercie wielbiły Zełenskiego. Czy tak powinny zachowywać się parlamentarzystki?

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Posłanki KO wiwatowały na część ukraińskiego prezydenta. / autor: PAP/Tomasz Gzell
Posłanki KO wiwatowały na część ukraińskiego prezydenta. / autor: PAP/Tomasz Gzell

Przy okazji wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w polskim Sejmie doszło do żenującego zachowania posłanek koalicji 13 grudnia, które zamiast z powagą reprezentować powagę polskiego Sejmu, zachowywały się, jakby miały do czynienia ze swoim idolem. Jak Polska ma twardo walczyć o swoje interesy, kiedy nawet w relacjach z Ukrainą nasi parlamentarzyści zachowują tak niepoważnie?

Kiedy Wołodomyrem Zełenski rozmawiał z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzasty, był on wielbiony przez posłanki koalicji 13 grudnia.

Te niczym fanki na koncercie wyciągały ręce do ukraińskiego lidera, aby uścisnął im dłoń, wykrzykując hasło „Slava Ukrainie”. Obecna w grupie Klaudia Jachira chwaliła się natomiast, że podobnie jak Wołodymyr Zełenski jest aktorką (grała m.in. w rosyjskim filmie propagandowym „Jedynka”).

Nagranie z tego wydarzenia udostępniła w mediach społecznościowych posłanka KO Anna Sobolak.

CZYTAJ TAKŻE: Żenujące! Tusk wystawiał laurkę Zełenskiemu: „Jesteś bohaterem także w Polsce”. Wprawił w konsternację ukraińskiego przywódcę: „No nie, nie”

Wizyta Zełenskiego

Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski przebywa z wizytą w Warszawie. Podczas wizyty spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim, a także marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Prezydent jasno postawił Ukrainie oczekiwania Polaków. Prof. Wysocki: Ideologia OUN-UPA jest bardzo żywotna

Adrian Siwek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych