Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w żenujący sposób zaatakował premiera Węgier Viktora Orbana, publikując pod jego wpisem zdjęcie Orderu Lenina. „Szanowny Panie Ministrze, przy całym szacunku dla Pana oraz przy mojej, równie krytycznej, ocenie premiera Węgier, ministrowi spraw zagranicznych RP nie przystoją tego typu „żarty” wobec przywódcy kraju, który jest - jednak - członkiem NATO i UE. A na pewno nie na koncie służbowym” - odpowiedział mu Marek Magierowski, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador RP w USA oraz w Izraelu.
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przekazał, że europejscy liderzy na szczycie w Brukseli podjęli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że decyzja o zabezpieczeniu pożyczki budżetem została podjęta jednomyślnie, natomiast wspólny dług na sfinansowanie pożyczki dla Ukrainy zaciągną 24 państwa członkowskie. Nie zrobią tego Węgry, Słowacja i Czechy.
Komentarz Orbana
Przetrwaliśmy długą i trudną noc. Udało nam się uniknąć bezpośredniego ryzyka wojny. Nie pozwoliliśmy Europie wypowiedzieć Rosji wojny, wykorzystując rosyjskie aktywa. Ten plan wciągnąłby Europę w wojnę i nałożyłby na Węgry ciężar finansowy w wysokości 1000 miliardów forintów. Udało nam się uchronić przed tym węgierskie rodziny. Jednocześnie 24 państwa członkowskie podjęły decyzję o udzieleniu Ukrainie pożyczki wojennej na kolejne dwa lata. Jeśli Ukraina nie będzie w stanie spłacić pożyczki, te kraje europejskie będą musiały pokryć spłatę. Na szczęście współpraca V3 jest ponownie aktywna: Węgry, Słowacja i Czechy zdecydowały się nie wsiadać do tego pociągu. W ten sposób oszczędziliśmy naszym dzieciom i wnukom ciężaru tej ogromnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Udział Węgier w pożyczce wojennej wyniósłby ponad 400 miliardów forintów
— wskazał węgierski premier w komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Zła wiadomość jest taka, że przygotowania do wojny w Brukseli wyraźnie trwają. Węgry pozostają głosem pokoju w Europie i nie pozwolą, by pieniądze węgierskich podatników były wykorzystywane do finansowania Ukrainy. Tylko rząd patriotów może zagwarantować pokój i dopilnować, aby węgierskie fundusze nie trafiały na Ukrainę. Gdyby na Węgrzech istniał rząd brukselski, wpędziłby Węgry w wojnę i wydałby każdy grosz na wsparcie Ukrainy. Nie możemy i nie pozwolimy na to!
— dodał.
„Żart Sikorskiego”
Na wpis w żenujący sposób zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, publikując… zdjęcie Orderu Lenina.
Gratulacje!
— napisał.
Takie żarty nie przystoją
Wątpliwej jakości „dowcip” skomentował Marek Magierowski, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador RP w USA oraz w Izraelu.
Szanowny Panie Ministrze, przy całym szacunku dla Pana oraz przy mojej, równie krytycznej, ocenie premiera Węgier, ministrowi spraw zagranicznych RP nie przystoją tego typu „żarty” wobec przywódcy kraju, który jest - jednak - członkiem NATO i UE. A na pewno nie na koncie służbowym
— wskazał.
