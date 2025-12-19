Żurek nie odpuszcza po porażce ws. Romanowskiego. Zapowiada nowy wniosek o ENA. Lewandowski: Mamy do czynienia z „kryptodyktaturą”

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prokuratura nie odstępuje od ścigania Marcina Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania - oświadczył prokurator generalny, szef MS Waldemar Żurek. Wcześniej tego dnia informowano o uchyleniu przez sąd ENA wydanego wobec Romanowskiego w grudniu ub.r. „Dokładnie potwierdza Pan ocenę Sądu Okręgowego, że mamy do czynienia z ‘kryptodyktatura’. Nie chodzi tylko o straszenie przez Pana opozycji ‘wsadzaniem za kratki’” - zareagował na nagranie Żurka mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Romanowskiego.

Do decyzji sądu Żurek odniósł się na platformie X, podkreślając, że została podjęta „jednoosobowo, na posiedzeniu niejawnym, bez wiedzy i zawiadomienia prokuratury, co rodzi poważne wątpliwości proceduralne”.

CZYTAJ TAKŻE: Sąd Okręgowy uchylił Europejski Nakaz Aresztowania Romanowskiego. Lewandowski: Może swobodnie poruszać się po krajach UE

W ocenie Żurka „uzasadnienie postanowienia jest wewnętrznie sprzeczne i pozostaje w oczywistej kolizji z aktami sprawy”. Minister dodał m.in., że okoliczności, które sąd uznał za nowe oraz fundamentalne, były znane mu już wcześniej i „nie przeszkodziły w utrzymaniu ENA w mocy”. Jak zauważył, sąd stwierdził, że został wprowadzony przez prokuraturę w błąd, „a zarazem przyznaje, że informacje o azylu politycznym Romanowskiego znajdowały się w aktach i były mu znane co najmniej z urzędu”.

Prokuratura nie odstępuje od ścigania Marcina Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli sprawa ponownie trafi do tego samego sędziego, zostanie złożony wniosek o jego wyłączenie z uwagi na brak obiektywizmu

— zapowiedział Żurek.

Riposta mec. Lewandowskiego

Do słów Żurka na platformie X odniósł się mec. Bartosz Lewandowski, obrońca posła PiS Marcina Romanowskiego.

Dokładnie potwierdza Pan ocenę Sądu Okręgowego, że mamy do czynienia z „kryptodyktaturą”. Nie chodzi tylko o straszenie przez Pana opozycji „wsadzaniem za kratki”

— napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.

„Kryptodyktatura” cechuje się tym, że nie szanuje orzeczeń sądów, które mu się nie podobają. Teraz ponownie będziecie składać wniosku o wydanie ENA i będziecie próbować odsunąć od sprawy sędziego, który wydał niekorzystne orzeczenie

— podkreślił mecenas.

Co dalej? Dyscyplinarka? Jako były sędzia wie Pan, że treść orzeczenia nie może stanowić podstawy do wyłączenia sędziego od orzekania w sprawie

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

Joński chciał, by PE zajął się sprawą Romanowskiego. Upadł wniosek europosła KO! Ozdoba: „Wygraliśmy głosowanie w tej sprawie”

TYLKO U NAS. Romanowski komentuje nasze ustalenia! Materiały przeciwko FS? „Od początku do końca ordynarna ustawka”

Żurek tłumaczy się z blamażu ws. Funduszu Sprawiedliwości. Obwinia Bodnara?! „To, co zastaliśmy w ministerstwie, było dramatem”

tkwl/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych