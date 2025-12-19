Prokuratura nie odstępuje od ścigania Marcina Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania - oświadczył prokurator generalny, szef MS Waldemar Żurek. Wcześniej tego dnia informowano o uchyleniu przez sąd ENA wydanego wobec Romanowskiego w grudniu ub.r. „Dokładnie potwierdza Pan ocenę Sądu Okręgowego, że mamy do czynienia z ‘kryptodyktatura’. Nie chodzi tylko o straszenie przez Pana opozycji ‘wsadzaniem za kratki’” - zareagował na nagranie Żurka mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Romanowskiego.
Do decyzji sądu Żurek odniósł się na platformie X, podkreślając, że została podjęta „jednoosobowo, na posiedzeniu niejawnym, bez wiedzy i zawiadomienia prokuratury, co rodzi poważne wątpliwości proceduralne”.
CZYTAJ TAKŻE: Sąd Okręgowy uchylił Europejski Nakaz Aresztowania Romanowskiego. Lewandowski: Może swobodnie poruszać się po krajach UE
W ocenie Żurka „uzasadnienie postanowienia jest wewnętrznie sprzeczne i pozostaje w oczywistej kolizji z aktami sprawy”. Minister dodał m.in., że okoliczności, które sąd uznał za nowe oraz fundamentalne, były znane mu już wcześniej i „nie przeszkodziły w utrzymaniu ENA w mocy”. Jak zauważył, sąd stwierdził, że został wprowadzony przez prokuraturę w błąd, „a zarazem przyznaje, że informacje o azylu politycznym Romanowskiego znajdowały się w aktach i były mu znane co najmniej z urzędu”.
Prokuratura nie odstępuje od ścigania Marcina Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli sprawa ponownie trafi do tego samego sędziego, zostanie złożony wniosek o jego wyłączenie z uwagi na brak obiektywizmu
— zapowiedział Żurek.
Riposta mec. Lewandowskiego
Do słów Żurka na platformie X odniósł się mec. Bartosz Lewandowski, obrońca posła PiS Marcina Romanowskiego.
Dokładnie potwierdza Pan ocenę Sądu Okręgowego, że mamy do czynienia z „kryptodyktaturą”. Nie chodzi tylko o straszenie przez Pana opozycji „wsadzaniem za kratki”
— napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.
„Kryptodyktatura” cechuje się tym, że nie szanuje orzeczeń sądów, które mu się nie podobają. Teraz ponownie będziecie składać wniosku o wydanie ENA i będziecie próbować odsunąć od sprawy sędziego, który wydał niekorzystne orzeczenie
— podkreślił mecenas.
Co dalej? Dyscyplinarka? Jako były sędzia wie Pan, że treść orzeczenia nie może stanowić podstawy do wyłączenia sędziego od orzekania w sprawie
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Joński chciał, by PE zajął się sprawą Romanowskiego. Upadł wniosek europosła KO! Ozdoba: „Wygraliśmy głosowanie w tej sprawie”
— TYLKO U NAS. Romanowski komentuje nasze ustalenia! Materiały przeciwko FS? „Od początku do końca ordynarna ustawka”
— Żurek tłumaczy się z blamażu ws. Funduszu Sprawiedliwości. Obwinia Bodnara?! „To, co zastaliśmy w ministerstwie, było dramatem”
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748713-zurek-nie-odpuszcza-po-porazce-ws-romanowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.