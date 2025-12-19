„Panie Rybicki, proponuję następnym razem wykazać minimum uczciwości i rzetelności. Mocno Panu tego brakuje ostatnio. A szkoda. Niech się Pan lepiej dowie, kto rozpoczął procedurę przeniesienia tego mebla do Muzeum Historii Polski. A potem komentuje. To taka mała przedświąteczna sugestia. Wesołych Świąt!” - napisał w serwisie X Andrzej Duda, były prezydent, odpowiadając na atak Pawła Rybickiego ws. okrągłego stołu.
Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego z Pałacu Prezydenckiego zniknął Okrągły Stół.
Wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać dziś na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Trzeba o nim pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim
— mówiła głowa państwa.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Prezydent Nawrocki nakazał demontaż Okrągłego Stołu! Symbol transformacji ustrojowej znika z Pałacu Prezydenckiego
Atak na byłego prezydenta
Proces demontażu okrągłego stołu relacjonował w mediach społecznościowych dziennikarz Paweł Rybicki.
Trwa pakowanie Okrągłego Stołu. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że dziś kończy się w Polsce postkomunizm
— wskazał.
Internauta Piotr Wołejko zapytał, dlaczego nie dokonało się to za czasów prezydentury Andrzeja Dudy.
Prezydent Duda niestety wielu rzeczy nie zrobił
— odpowiedział Rybicki.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Prezydent Nawrocki nakazał demontaż Okrągłego Stołu! Symbol transformacji ustrojowej znika z Pałacu Prezydenckiego
Reakcja byłego prezydenta
Na wpis ten zareagował sam były prezydent.
Panie Rybicki, proponuję następnym razem wykazać minimum uczciwości i rzetelności. Mocno Panu tego brakuje ostatnio. A szkoda
— zaznaczył Andrzej Duda.
Niech się Pan lepiej dowie, kto rozpoczął procedurę przeniesienia tego mebla do Muzeum Historii Polski. A potem komentuje. To taka mała przedświąteczna sugestia. Wesołych Świąt!
— podsumował.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748712-andrzej-duda-odpowiedzial-na-atak-ws-okraglego-stolu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.