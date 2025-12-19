Dziennikarz uderzył w Andrzeja Dudę ws. okrągłego stołu. Były prezydent: "Proponuję następnym razem wykazać minimum uczciwości"

Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na atak Pawła Rybickiego ws. okrągłego stołu. / autor: PAP/Albert Zawada
Panie Rybicki, proponuję następnym razem wykazać minimum uczciwości i rzetelności. Mocno Panu tego brakuje ostatnio. A szkoda. Niech się Pan lepiej dowie, kto rozpoczął procedurę przeniesienia tego mebla do Muzeum Historii Polski. A potem komentuje. To taka mała przedświąteczna sugestia. Wesołych Świąt!” - napisał w serwisie X Andrzej Duda, były prezydent, odpowiadając na atak Pawła Rybickiego ws. okrągłego stołu.

Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego z Pałacu Prezydenckiego zniknął Okrągły Stół.

Wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać dziś na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Trzeba o nim pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim

— mówiła głowa państwa.

Atak na byłego prezydenta

Proces demontażu okrągłego stołu relacjonował w mediach społecznościowych dziennikarz Paweł Rybicki.

Trwa pakowanie Okrągłego Stołu. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że dziś kończy się w Polsce postkomunizm

— wskazał.

Internauta Piotr Wołejko zapytał, dlaczego nie dokonało się to za czasów prezydentury Andrzeja Dudy.

Prezydent Duda niestety wielu rzeczy nie zrobił

— odpowiedział Rybicki.

Reakcja byłego prezydenta

Na wpis ten zareagował sam były prezydent.

Panie Rybicki, proponuję następnym razem wykazać minimum uczciwości i rzetelności. Mocno Panu tego brakuje ostatnio. A szkoda

— zaznaczył Andrzej Duda.

Niech się Pan lepiej dowie, kto rozpoczął procedurę przeniesienia tego mebla do Muzeum Historii Polski. A potem komentuje. To taka mała przedświąteczna sugestia. Wesołych Świąt!

— podsumował.

Adrian Siwek/X

