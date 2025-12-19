Kompromitacja Giertycha! Przewrotnie oskarżył prezydenta, że zdjął portret Lecha Kaczyńskiego. Sęk w tym, że... pomylił ściany

Poseł KO mec. Roman Giertych, który po wyborach prezydenckich był jednym z głównych prowodyrów w akcji podważania wyniku wyborów prezydenckich, teraz postanowił na platformie X ogłosić, że rzekomo prezydent Karol Nawrocki zdjął ze ściany w Pałacu Prezydenckim portret śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sęk w tym, że Giertych… pomylił ściany, albo też celowo wprowadził w błąd. W każdym razie po uwadze Katarzyna Pawlak-Muchy, byłej minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, usunął swój wpis.

Pan Nawrocki zdjął ze ścian Pałacu Prezydenckiego zdjęcia Lecha Kaczyńskiego. Tego nawet Trzaskowski nie zrobiłby. To otwarta wojna Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim.

— napisał na platformie X mec. Roman Giertych, załączając zdjęcie z dzisiejszej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim, gdzie razem z prezydentem Karolem Nawrockim pozuje do zdjęcia na tle obrazu pt. „Kościuszko prowadzi kosynierów do ataku” pędzla Wojciecha Kossaka. Giertych sądził, że aby powiesić ten obraz, wcześniej zdjęto wiszący w Pałacu Prezydenckim portret śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sęk w tym, że wspomniany portret wisi… w innym miejscu sali.

Co to jest za bzdura!”

Co to jest za bzdura! Nikt niczego nie zdjął. Portret – nie zdjęcie, śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wisi po drugiej stronie w tej sali. A goście zagraniczni zawsze siadają w tym miejscu, od wielu lat

— zareagowała na wpis Giertycha Katarzyna Pawlak-Mucha, była minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Po pewnym czasie Roman Giertych usunął swój wpis, tym samym niejako po cichu przyznając się do błędu.

