Poseł KO mec. Roman Giertych, który po wyborach prezydenckich był jednym z głównych prowodyrów w akcji podważania wyniku wyborów prezydenckich, teraz postanowił na platformie X ogłosić, że rzekomo prezydent Karol Nawrocki zdjął ze ściany w Pałacu Prezydenckim portret śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sęk w tym, że Giertych… pomylił ściany, albo też celowo wprowadził w błąd. W każdym razie po uwadze Katarzyna Pawlak-Muchy, byłej minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, usunął swój wpis.
Pan Nawrocki zdjął ze ścian Pałacu Prezydenckiego zdjęcia Lecha Kaczyńskiego. Tego nawet Trzaskowski nie zrobiłby. To otwarta wojna Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim.
— napisał na platformie X mec. Roman Giertych, załączając zdjęcie z dzisiejszej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim, gdzie razem z prezydentem Karolem Nawrockim pozuje do zdjęcia na tle obrazu pt. „Kościuszko prowadzi kosynierów do ataku” pędzla Wojciecha Kossaka. Giertych sądził, że aby powiesić ten obraz, wcześniej zdjęto wiszący w Pałacu Prezydenckim portret śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sęk w tym, że wspomniany portret wisi… w innym miejscu sali.
„Co to jest za bzdura!”
Co to jest za bzdura! Nikt niczego nie zdjął. Portret – nie zdjęcie, śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wisi po drugiej stronie w tej sali. A goście zagraniczni zawsze siadają w tym miejscu, od wielu lat
— zareagowała na wpis Giertycha Katarzyna Pawlak-Mucha, była minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.
Po pewnym czasie Roman Giertych usunął swój wpis, tym samym niejako po cichu przyznając się do błędu.
CZYTAJ TAKŻE:
— Konkret po rozmowie prezydentów! Zełenski: Omówiliśmy z Karolem kwestię Wołynia. Jesteśmy gotowi wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polski
— Zełenski: Dla nas Polska przy stole negocjacyjnym jest bardzo ważna. Podczas najważniejszych spotkań ws. pokoju zawsze jest
Adam Stankiewicz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748708-kompromitacja-giertycha-oskarzyl-prezydenta-ale-sie-mylil
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.