Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że klub Polski 2050 ponownie złoży projekt ustawy podwyższający akcyzę na alkohol. „Tym razem z zapisem: każda złotówka z dodatkowej akcyzy idzie na ochronę zdrowia” - dodała.
Wczoraj Kancelaria prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki podpisał 15 ustaw, a trzy zawetował. Wśród tych, którym prezydent się sprzeciwił, jest ustawa zwiększająca podwyżki akcyzę na alkohol oraz ustawa ws. podwyższenia opłaty cukrowej.
Prezydent ocenił, że zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę i - poprzez ustawę o podwyżce akcyzy sięga po pieniądze Polaków. Jego zdaniem, gdyby intencje obu ustaw były „rzeczywiście prozdrowotne”, znalazłby się w nich zapis, że „każda złotówka z dodatkowych wpływów trafia wyłącznie na ochronę zdrowia”.
Polska 2050 ponowi projekt
Pełczyńska-Nałęcz w dzisiejszym wpisie na platformie X zapowiedziała, że Polska 2050 ponowi projekt zawetowany przez prezydenta, choć - jak zaznaczyła - „tym razem z jasnym zapisem: każda złotówka z dodatkowej akcyzy idzie na ochronę zdrowia”.
Panie Prezydencie, mówimy »sprawdzam«. Jeśli powodem weta na podwyższenie akcyzy alkoholowej faktycznie był brak gwarancji, że pieniądze pójdą na ochronę zdrowia, a nie czyjaś »gorąca prośba«, to właśnie to zmieniamy
— zaznaczyła wiceszefowa Polski 2050.
Skierowała pytanie do prezydenta, czy w takiej formie podpisze on tę ustawę „bez wahania”
W końcu to czysta oszczędność. Dziś wszyscy dopłacamy do skutków nadużywania alkoholu. To gigantyczne koszty szacowane nawet na 100 mld zł
— podkreśliła.
Alkohol zbyt łatwo dostępny?
Według minister ludzie mają tego dość.
70 proc. Polaków uważa, że alkohol jest dziś zbyt łatwo dostępny. Dlatego przez Sejm idzie jeszcze jedna nasza ustawa, która zakaże reklamy alkoholu (także tego »0 proc.«), da gminom możliwość wprowadzania zakazów sprzedaży alkoholu od 22.00 do 9.00 rano i skończy z alkoholem na stacjach benzynowych
— podkreśliła.
Jak dodała, że skoro weta mają „»służyć Polakom«, to niech służy im również podpis”. Wyraziła nadzieję, że prezydent podpisze obie te ustawy.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
