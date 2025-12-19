Politycy Konfederacji zgromadzili się dziś przed Sejmem na pikiecie w związku z wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Protest odbył się pod hasłem sprzeciwu wobec „polityki rządu względem Ukrainy”.
W pikiecie Konfederacji przed Sejmem pod hasłem „Przeciwko polityce rządu względem Ukrainy” udział wzięło kilkadziesiąt osób. Zgromadzeni domagali się stanowczych działań rządu w kwestii zmiany warunków udzielania Ukrainie pomocy, rozliczenia zbrodni wołyńskiej oraz pozbawienia przebywających w Polsce Ukraińców dostępu do świadczeń społecznych.
„Najwyższa pora to zmienić”
Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen, szef klubu poselskiego Grzegorz Płaczek i poseł Przemysław Wipler.
Domagamy się tego, żeby polskie władze po raz pierwszy stanęły na wysokości zadania i wreszcie zaczęły dbać o polskie, a nie ukraińskie interesy
— powiedział Mentzen.
Jego zdaniem, „od czasu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Polacy masowo rzucili się do pomocy Ukraińcom, a do tej pory nie za otrzymali za to nic w zamian i najwyższa pora to zmienić”.
Szef klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek domagał się z kolei działań w kwestii ekshumacji na Wołyniu.
Jako Konfederacja apelujemy do prezydenta i premiera, żeby stanęli po stronie Polaków, apelujemy o to, żeby Polacy doczekali się godnego pochówku oraz żeby polski rząd nie manipulował opinią publiczną. Dziś jest dobry czas, żeby spełnić oczekiwania Polaków, przodków tych, których zostali zamordowani na Wołyniu
— przekazał.
„Oddaj nasze 100 milionów!”
Przemysław Wipler rozpoczął swoje przemówienie, wskazując, że w przeciwieństwie do niektórych polityków, przedstawiciele Konfederacji nie mają wątpliwości co do tego, że to Rosja napadła na Ukrainę. Jednocześnie zaznaczył, że w kilku kwestiach ich postawa fundamentalnie różni się także od tej reprezentowanej przez PiS i KO.
Politycy Konfederacji występowali na tle banera z napisem „Zełenski! Oddaj nasze 100 milionów!”, nawiązującego do szacowanej sumy, jaką państwa UE przeznaczają rocznie na wsparcie militarne Ukrainy. Protestujący trzymali banery z napisami: „Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego”, „Przede wszystkim polska” czy „Wołyń - pamiętamy”.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przebywa dziś z wizytą w Warszawie. Rano spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim, z którym rozmawiał o bezpieczeństwie, gospodarce, a także kwestiach historycznych. Po południu prezydent Ukrainy spotkał się także z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz premierem Donaldem Tuskiem.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Konkret po rozmowie prezydentów! Zełenski: Omówiliśmy z Karolem kwestię Wołynia. Jesteśmy gotowi wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polski
— Karol Nawrocki podczas konferencji z Wołodymyrem Zełenskim: Ukraińcy nie docenili pomocy Polaków. Kijów ma instrumenty, by te emocje odrzucić
— Prezydent Nawrocki po rozmowie z Zełenskim: Ta wizyta jest dowodem na to, że w zakresie bezpieczeństwa kraje regionu są razem
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748700-pikieta-konfederacji-przed-sejmem-chodzi-o-polityke-rzadu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.