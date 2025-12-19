Prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszego spotkania z ukraińską głową państwa Wołodymyrem Zełenskim poza omówieniem kwestii dotyczących m.in. bezpieczeństwa, twardo akcentował interes Polski w relacjach z Ukrainą i uzyskał od prezydenta Zełenskiego zapewnienie, że strona ukraińska przyspieszy kwestię ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Tymczasem Donald Tusk, który później spotkał się z ukraińskim prezydentem, przede wszystkim skupił się na akcentowaniu znaczenia polsko-ukraińskiej jedności i wychwalał ukraińskiego prezydenta. W pewnym momencie ze swoimi pochlebstwami poszedł tak daleko, że wprawił w konsternację samego Zełenskiego.
Wiem, że nie grasz w karty, jak kiedyś mówiłeś, ale z pewnością z nami dysponujesz mocniejszymi kartami. Zawsze coś może by lepiej, ale jestem naprawdę zadowolony, że przynajmniej zrealizowaliśmy to, co obiecaliśmy
— mówił Donald Tusk do Wołodymyra Zełenskiego, chwaląc się porozumieniem UE w sprawie pożyczki dla Ukrainy, którą Kijów miałby spłacić za środki pozyskane z zamrożonych aktywów rosyjskich.
„Bardzo doceniam Twoje osobiste wysiłki”
Następnie Tusk akcentował znaczenie polsko-ukraińskiej jedności, w pewnym momencie nawet określając Zełenskiego jako bohatera „także w Polsce”, co zażenowało ukraińskiego lidera.
Pomimo pewnych trudności i kontekstu historycznego musimy i będziemy rozumieć się jeszcze lepiej niż dzisiaj. Dla mnie jest zupełnie oczywiste, że Wasza walka jest wspólną walką za Europę, Polskę, Ukrainę i bardzo doceniam Twoje osobiste wysiłki, jesteś bohaterem nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce
— powiedział Tusk.
No nie, nie
— gwałtownie zaprzeczył najwyraźniej zaskoczony słowami Tuska ukraiński prezydent.
Wiem, co mówię
— starał się bronić swojego stanowiska Tusk.
Bardzo dziękuję Donaldzie
— odparł Zełenski.
„Mamy sobie bardzo dużo do wyjaśnienia”
Donald Tusk enigmatycznie wspominał o „skomplikowanej historii” polsko-ukraińskiej, ale nie nawiązywał do żadnych konkretów. Robił to natomiast wcześniej prezydent Karol Nawrocki, podkreślając, że omówił z Wołodymyrem Zełenskim m.in. kwestię 26 wniosków IPN o przeprowadzenie ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Sprawa jest prosta, chociaż bardzo skomplikowana jest nasza historia. Sprawa jest prosta, bo dzisiaj Ukraina walczy w obronie własnej niepodległości, a polska niepodległość byłaby zagrożona, gdyby państwo ukraińskie upadło, przegrało tę wojnę. Po pierwsze jesteśmy sojusznikami, Ukraina walczy na froncie, my wspieramy Ukrainę z całych sił, Polska i Polacy wykonali tu olbrzymi wysiłek, ale robimy to we wspólnym interesie niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski. Tu nie ma sprzeczności, musimy wobec siebie wykazać maksimum zrozumienia i cierpliwości. Czasami mamy poczucie w Polsce, że nie wszyscy Ukraińcy doceniają nasz wysiłek, czasami Ukraińcy mają poczucie, że u nas nastroje stały się trochę mniej proukraińskie. Tak, to wszystko prawda. Mamy sobie bardzo dużo do wyjaśnienia, musimy mieć wobec siebie bardzo dużo cierpliwości i zrozumienia, jeżeli chodzi o dzisiaj. Musimy mądrze myśleć o naszej wspólnej przyszłości, ale to musi być oparte na wzajemnym szacunku i wzajemnej przyjaźni. Wszystko da się wyjaśnić, każdy ma tu swoją robotę do wykonania, ale nikt nie może zakwestionować tego wielkiego, wspólnego interesu dwóch dumnych narodów, a nim jest niepodległa Polska, niepodległa Ukraina, bezpieczna Europa
— zaznaczył Tusk, tym samym tak naprawdę nie upominając się w sposób konkretny o polskie interesy w relacjach z Ukrainą.
CZYTAJ TAKŻE:
— Konkret po rozmowie prezydentów! Zełenski: Omówiliśmy z Karolem kwestię Wołynia. Jesteśmy gotowi wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polski
— Karol Nawrocki podczas konferencji z Wołodymyrem Zełenskim: Ukraińcy nie docenili pomocy Polaków. Kijów ma instrumenty, by te emocje odrzucić
— Prezydent Nawrocki po rozmowie z Zełenskim: Ta wizyta jest dowodem na to, że w zakresie bezpieczeństwa kraje regionu są razem
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748698-tusk-wystawil-laurke-zelenskiemu-jestes-bohaterem-w-polsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.