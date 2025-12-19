Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie do wystąpienia w Sejmie. Włodzimierz Czarzasty: Data zostanie ustalona

  • Polityka
  • opublikowano:
Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Tomasz Gzell
Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Tomasz Gzell

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie do wystąpienia w Sejmie, data zostanie ustalona” – poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ponadto podczas spotkania z prezydentem Zełenskim w Sejmie strona polska zaproponowała Ukrainie pomoc w organizacji przyszłych wyborów.

Składający dziś oficjalną wizytę w Warszawie prezydent Ukrainy przyjechał do gmachu parlamentu po spotkaniach w Pałacu Prezydenckim. Podczas spotkania w Sejmie rozmawiał z marszałkiem Czarzastym, wicemarszałkinią Moniką Wielichowską oraz szefem sejmowej komisji spraw zagranicznych Pawłem Kowalem.

Zełenski wystąpi w Sejmie

Czarzasty poinformował na późniejszym briefingu prasowym, że zaprosił prezydenta Zełenskiego do wygłoszenia wystąpienia w Sejmie, zaproszenie zostało przyjęte, a data zostanie ustalona.

Marszałek Sejmu powiedział, że on sam otrzymał zaproszenie, by odwiedzić Ukrainę w lutym przyszłego roku, gdy jak powiedział, przypada „zła rocznica rozpoczęcia pełnoskalowej wojny” Rosji przeciw Ukrainie.

Ponadto poinformował, że podczas spotkania zgłosili prezydentowi Zełenskiemu możliwość pomocy logistycznej i prawnej ze strony polskiej przy okazji organizowania przyszłych wyborów na Ukrainie – zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.

Nie mówię o zgłoszeniu obserwatorów, tylko o pomocy prawnej, o pomocy logistycznej. Proszę pamiętać, że w Polsce w tej chwili przebywa 2 miliony Ukraińców, a 8 milionów poza Polską jeszcze jest m.in. w Europie i to jest olbrzymie przedsięwzięcie

— podkreślił Czarzasty.

Propozycja ta - dodał - została „bardzo ciepło przyjęta” i w związku z tym powołany zostanie specjalny zespół roboczy.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Konkret po rozmowie prezydentów! Zełenski: Omówiliśmy z Karolem kwestię Wołynia. Jesteśmy gotowi wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polski

Karol Nawrocki podczas konferencji z Wołodymyrem Zełenskim: Ukraińcy nie docenili pomocy Polaków. Kijów ma instrumenty, by te emocje odrzucić

Prezydent Nawrocki po rozmowie z Zełenskim: Ta wizyta jest dowodem na to, że w zakresie bezpieczeństwa kraje regionu są razem

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych