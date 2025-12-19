„Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie do wystąpienia w Sejmie, data zostanie ustalona” – poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ponadto podczas spotkania z prezydentem Zełenskim w Sejmie strona polska zaproponowała Ukrainie pomoc w organizacji przyszłych wyborów.
Składający dziś oficjalną wizytę w Warszawie prezydent Ukrainy przyjechał do gmachu parlamentu po spotkaniach w Pałacu Prezydenckim. Podczas spotkania w Sejmie rozmawiał z marszałkiem Czarzastym, wicemarszałkinią Moniką Wielichowską oraz szefem sejmowej komisji spraw zagranicznych Pawłem Kowalem.
Zełenski wystąpi w Sejmie
Czarzasty poinformował na późniejszym briefingu prasowym, że zaprosił prezydenta Zełenskiego do wygłoszenia wystąpienia w Sejmie, zaproszenie zostało przyjęte, a data zostanie ustalona.
Marszałek Sejmu powiedział, że on sam otrzymał zaproszenie, by odwiedzić Ukrainę w lutym przyszłego roku, gdy jak powiedział, przypada „zła rocznica rozpoczęcia pełnoskalowej wojny” Rosji przeciw Ukrainie.
Ponadto poinformował, że podczas spotkania zgłosili prezydentowi Zełenskiemu możliwość pomocy logistycznej i prawnej ze strony polskiej przy okazji organizowania przyszłych wyborów na Ukrainie – zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.
Nie mówię o zgłoszeniu obserwatorów, tylko o pomocy prawnej, o pomocy logistycznej. Proszę pamiętać, że w Polsce w tej chwili przebywa 2 miliony Ukraińców, a 8 milionów poza Polską jeszcze jest m.in. w Europie i to jest olbrzymie przedsięwzięcie
— podkreślił Czarzasty.
Propozycja ta - dodał - została „bardzo ciepło przyjęta” i w związku z tym powołany zostanie specjalny zespół roboczy.
