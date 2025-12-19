Lubnauer uderzyła w prezydenta. Nagle głos zabrał Józefaciuk: "Okropny, hejterski wpis. Reforma jest nieprzygotowana"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Miała umożliwić wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej i przesunąć termin egzaminu ósmoklasisty na kwiecień. Za tę decyzję głowę państwa skrytykowała Katarzyna Lubnauer, a z kolei w obronie Karola Nawrockiego stanął… poseł Marcin Józefaciuk, do niedawna jeszcze będący w klubie KO.

Prezydent zawetował ustawę oświatową. Rządy w kwestiach oświatowych w Kancelarii Prezydenta wyraźnie sprawuje Ordo Iuris

— napisała na platformie X Katarzyna Lubnauer.

Zakończcie tę amatorkę”

Na powyższy wpis stanowczo zareagował… poseł Marcin Józefaciuk, do niedawna związany z KO.

Okropny, hejterski wpis. Reforma jest nieprzygotowana. Reforma jest niesprawdzona. Reforma wrzuca w błoto miliardy. Reforma nie wnosi nic nowego. Nauczyciele nie są przeszkoleni. Aaaa - w Singapurze to działa

— podkreślił Marcin Józefaciuk.

Szczerze? Zakończcie tę amatorkę i oddajcie decyzyjność komuś, kto rozumie edukację oczami praktyków i WSZYSTKICH grup - nawet tych, z którymi się nie zgadza. Stwórzcie prawdziwą Komisję Edukacji!

— dodał.

