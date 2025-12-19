Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Miała umożliwić wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej i przesunąć termin egzaminu ósmoklasisty na kwiecień. Za tę decyzję głowę państwa skrytykowała Katarzyna Lubnauer, a z kolei w obronie Karola Nawrockiego stanął… poseł Marcin Józefaciuk, do niedawna jeszcze będący w klubie KO.
Prezydent zawetował ustawę oświatową. Rządy w kwestiach oświatowych w Kancelarii Prezydenta wyraźnie sprawuje Ordo Iuris
— napisała na platformie X Katarzyna Lubnauer.
„Zakończcie tę amatorkę”
Na powyższy wpis stanowczo zareagował… poseł Marcin Józefaciuk, do niedawna związany z KO.
Okropny, hejterski wpis. Reforma jest nieprzygotowana. Reforma jest niesprawdzona. Reforma wrzuca w błoto miliardy. Reforma nie wnosi nic nowego. Nauczyciele nie są przeszkoleni. Aaaa - w Singapurze to działa
— podkreślił Marcin Józefaciuk.
Szczerze? Zakończcie tę amatorkę i oddajcie decyzyjność komuś, kto rozumie edukację oczami praktyków i WSZYSTKICH grup - nawet tych, z którymi się nie zgadza. Stwórzcie prawdziwą Komisję Edukacji!
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Nie będzie reformy Nowackiej w oświacie! Prezydent zawetował ustawę. Pochwalił go za to… Józefaciuk. „Była nieprzygotowana”
Adam Stankiewicz/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748688-lubnauer-uderzyla-w-prezydenta-nagle-napisal-jozefaciuk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.