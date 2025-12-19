Zełenski w Sejmie. Wraz z marszałkiem Czarzastym złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów poległych podczas wojny

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w piątek składa oficjalną wizytę w Polsce, złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

Ukraiński prezydent wcześniej tego dnia został przywitany przez prezydenta Karola Nawrockiego, z którym rozmawiał w cztery oczy. W Pałacu Prezydenckim odbyły się też rozmowy delegacji obu krajów oraz konferencja prasowa przywódców Polski i Ukrainy.

Kwiaty przed tablicą

Spotkanie Czarzastego z Zełenskim rozpoczęło się około godz. 13.30. Po spotkaniu politycy wspólnie złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej. W rozmowach Zełenskiego z marszałkiem Sejmu uczestniczyli także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi także Senat, gdzie po godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

PAP/Tomasz Karpowicz

