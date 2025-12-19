Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Karolem Nawrockim zadeklarował, że po rozmowie z polską głową państwa strona ukraińska gotowa jest przyśpieszyć kwestię ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Dzisiaj omówiliśmy z Karolem te kwestie i nie raz wracaliśmy do niej. Dziś są wśród naszych delegacji przedstawiciele i szefowie Instytutów Pamięci Narodowej. Mają wszystkie fakty i mają już rozpisane wszystkie kroki, prace się rozpoczęły. Strona polska pragnie to przyspieszyć, strona ukraińska jest gotowa wyjść temu naprzeciw i to nie deklaracje, to już konkretne działania, które trwają
— zadeklarował Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do sprawy ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Prezydent Nawrocki: Tu nie chodzi już o gesty, tylko realne działania
Takie stanowisko ukraińskiego prezydenta z zadowoleniem przyjął prezydent Karol Nawrocki.
Przede wszystkim dziękuję panu prezydentowi za jasną deklarację w tej kwestii. Po to właśnie zaprosiliśmy przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, a ja też w agendzie naszego spotkania wspólnie z panem prezydentem odnosiliśmy się do tej kwestii, żeby wskazać właśnie na to, co powinno być rozwiązane. I tak, w istocie chodzi tutaj już nie to tylko o symbole, o gesty, ale o realne działania. Odnosiliśmy się do 26 wniosków złożonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Swoje wystąpienie miał pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej profesor Polejowski, do którego odniósł się także przedstawiciel ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej
— mówił Karol Nawrocki.
Wychodzimy dzisiaj z panem prezydentem Zełenskim z przekonaniem, że wszystkie te kwestie formalne, administracyjne, które do tej pory stawały naprzeciw rozwiązaniu tej sytuacji, zostaną po stronie ukraińskiej rozwiązane. Odnosiliśmy się do konkretnych 26 wniosków. Myślę, że w naszym wspólnym interesie jest pochowanie ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Pochowanie ofiar, oddanie im czci. To wynika z istoty wartości chrześcijańskich, które także przecież łączą Polskę i Ukrainę. Ale chcę dodać jeszcze jedną ważną rzecz, ją także poruszaliśmy podczas spotkania i chciałbym, żeby ona wybrzmiała podczas naszego spotkania
— dodał.
Gra Rosji
Polski prezydent zwrócił też uwagę na to, że Rosja próbuje grać sprawą polsko-ukraińskich kwestii historycznych, które nie zostały załatwione.
Drodzy państwo, dla dzisiejszej Federacji Rosyjskiej instrumentalizowanie historii przeszłości, kłamstwa na temat przeszłości i historii, są jednym z fundamentów jej imperialnego działania. Więc my mamy z prezydentem Zełenskim świadomość, że wyjaśniając tę sytuację, realizując 26 wniosków, wybijamy właśnie Federacji Rosyjskiej pewien argument, próby dzielenia nas i dezinformowania. Tak, to jest kwestia, która jest najbardziej wrażliwa na dzień dzisiejszy między naszymi państwami i wierzę, że nasze dzisiejsze spotkanie ją po prostu rozwiąże
— mówił polski prezydent.
