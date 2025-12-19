„Ministerstwo Sprawiedliwości jest w pełni świadome znaczenia systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Na koniec chcemy jasno zaznaczyć: sytuacja jest pod kontrolą. Wszystkie działania Ministerstwa Sprawiedliwości są ukierunkowane na zapewnienie, że środki publiczne trafiają do uprawnionych beneficjentów w sposób bezpieczny, przejrzysty i zgodny z prawem” - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort odnosi się do publikacji medialnych na temat sytuacji w Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje i organizacje pomagające osobom pokrzywdzonym alarmowały w ostatnich dniach, że nie otrzymają środków z Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ przez paraliż decyzyjny w resorcie nie rozstrzygnięto konkursu z lipca, którego wyniki miały być ogłoszone 6 grudnia.
Umowy z Funduszem Sprawiedliwości wielu organizacji i ośrodków trwają tylko do końca tego roku. 31 grudnia kończy się czteroletni program pomocy z FS. Miał być kontynuowany przez kolejny rok, więc w lipcu rozpisano konkurs, którego rozstrzygnięcie miało zostać ogłoszone 6 grudnia, jednak dzień wcześniej minister sprawiedliwości poinformował, że termin przedłuża do końca stycznia. W piśmie szef MS nie wskazuje powodów, dla których podjął taką decyzję ani sugestii dla organizacji pomocowych, które od 1 stycznia zostaną bez wsparcia z FS. Sprawę opisywała 17 grudnia Wirtualna Polska, a wczoraj nieudolnie próbował się tłumaczyć szef MS Waldemar Żurek.
Oświadczenie MS
Dziś resort przekazał dłuższy komunikat, który poniżej przytaczamy w całości.
Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości ws. Funduszu Sprawiedliwości
Sytuacja związana z Funduszem Sprawiedliwości jest pod stałym nadzorem, a podejmowane działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, transparentności oraz rzetelności wydatkowania środków publicznych. Zapewnienie wsparcia osobom pokrzywdzonym jest dla resortu priorytetem, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości stanowczo podkreśla, że nikt nie pozostanie bez pomocy państwa, a ta musi być udzielana zgodnie z prawem i w sposób wolny od ryzyka nadużyć. Do dyspozycji poszukujących pomocy pozostaje około 1500 punktów w całej Polsce, w każdym powiecie, gdzie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacje.
Fundusz Sprawiedliwości był objęty kontrolą m.in. Najwyższej Izby Kontroli. Równolegle prowadzone są śledztwa dotyczące decyzji podejmowanych w poprzednich latach. W pełni rozumiemy obawy zespołu odpowiedzialnego za obsługę Funduszu – właśnie dlatego procedury zostały wzmocnione i uszczelnione, a prace są prowadzone z najwyższą starannością.
Mamy pełną świadomość, że wydłuża to procesy, jednak obecnie są one znacznie bardziej rzetelne i bezpieczne. Jako Ministerstwo nie możemy ignorować ryzyk prawnych ani reputacyjnych.
W ostatnich miesiącach doszło do zmian w kierownictwie, których celem było uporządkowanie procesów i odbudowa zaufania do mechanizmów decyzyjnych. Jednocześnie wypracowane zostały nowe zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert oparte na przejrzystych warunkach.
Złożone oferty będą oceniane merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych, bez możliwości arbitralnego przyznawania dotacji. W celu wyłonienia zespołu ekspertów, na czas trwającego konkursu ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono instytucję odpowiedzialną za merytoryczną ocenę wniosków, co dodatkowo oddziela decyzje eksperckie od administracyjnych i zwiększa transparentność.
Podkreślamy, że dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla danej organizacji ma charakter doraźny – konkursy nie są instrumentem zapewniającym stałość finansowania ich działalności. To rozwiązanie systemowe, które wymaga długofalowej oceny. W tym kontekście trwają analizy dotyczące przyszłości Funduszu – nie wykluczamy, że jego obecna formuła uległa dezaktualizacji i wymaga zmian.
Dla porządku należy podkreślić, że działają dwie „Niebieskie Linie”. Pierwsza jest finansowana przez Narodowy Program Zdrowia i płynnie funkcjonuje (Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Ta usługa nie jest w żaden sposób powiązana z Funduszem Sprawiedliwości.
Natomiast druga, „Niebieska Linia IPZ” (Instytut Psychologii Zdrowia) to podmiot, który:
-prowadzi całodobową, specjalistyczną infolinię pomocową dla osób dorosłych w kryzysach, finansowaną przez NASK (pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji), która działa i ma zapewnione finansowanie do końca kwietnia przyszłego roku
-prowadzi ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Mazowieckiem, które są finansowane z Funduszu Sprawiedliwości
Obecna umowa „Niebieskiej Linii IPZ” z Funduszem Sprawiedliwości wygasa 31 grudnia br. Podmiot złożył ofertę w trwającym właśnie konkursie (etap ocen ofert formalnych).
Ministerstwo Sprawiedliwości jest w pełni świadome znaczenia systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Na koniec chcemy jasno zaznaczyć: sytuacja jest pod kontrolą. Wszystkie działania Ministerstwa Sprawiedliwości są ukierunkowane na zapewnienie, że środki publiczne trafiają do uprawnionych beneficjentów w sposób bezpieczny, przejrzysty i zgodny z prawem – a osoby pokrzywdzone przestępstwem otrzymają należne im wsparcie.
Innymi słowy: Waldemar Żurek mówi Polakom, że w sumie to nic się nie stało, a w ogóle to Fundusz Sprawiedliwości to tylko doraźne dotacje, zresztą może zmienimy jego formę, bo dotychczasowa „uległa dezaktualizacji”. Problem w tym, że przestępstwa i krzywdy, które wywołują, nie ulegają dezaktualizacji. cokolwiek MS miało na myśli.
WP.pl/X/PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
