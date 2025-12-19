Sieć ośrodków udzielających pomocy poszkodowanym przestępstwem nie będzie pomagać ofiarom przestępstw od 1 stycznia, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości nie rozstrzygnęło w terminie konkursu z Funduszu Sprawiedliwości. „Tusk z Żurkiem splunęli na ofiary przestępstw” - dobitnie skomentował całą sytuację na platformie X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości.
Nie obchodzi ich ludzka krzywda, nie interesuje pomoc bitym kobietom, molestowanym dzieciom, ofiarom brutalnych napadów. Wstrzymali kilkuset organizacjom pomocowym finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Zrzucili maski troski o los ofiar
— punktował Zbigniew Ziobro.
„Zbudowaliśmy ogólnopolski system pomocy prawnej”
Pokazali, że Fundusz służy im wyłącznie do realizacji prymitywnej zemsty zaślepionej nienawiścią. Ale to my zbudowaliśmy ogólnopolski system pomocy prawnej, który udziela wsparcia setkom tysięcy ofiar, a dziś to oni unicestwiają jego działanie
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Fundusz Sprawiedliwości sparaliżowany! Ofiary przestępstw zostaną bez wsparcia. Polowanie na Ziobrę zastraszyło urzędników?
— Żurek tłumaczy się z blamażu ws. Funduszu Sprawiedliwości. Obwinia Bodnara?! „To, co zastaliśmy w ministerstwie, było dramatem”
— Pieniądze w Funduszu Sprawiedliwości są, pomocy nie będzie od 1 stycznia! W resorcie panuje strach przed prokuraturą Żurka
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748680-ziobro-tusk-z-zurkiem-spluneli-na-ofiary-przestepstw
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.