Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił Europejski Nakaz Aresztowania posła Marcina Romanowskiego, który teraz może swobodnie poruszać się po krajach UE. „Sąd całkowicie masakruje postępowanie nie tylko Prokuratury Krajowej w śledztwie dotyczącym posła Romanowskiego, ale także de facto wskazuje na polityczny wpływ na śledztwo i naruszenia praw o wolnościach obywatelskich” - poinformował w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
Dokładnie rok temu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Marcina Romanowskiego Europejski Nakaz Aresztowania, o który wnioskowała neo-Prokuratura Krajowa za czasów Adama Bodnara. Nakaz trafił do władz węgierskich - gdzie przebywa obecnie poseł PiS - już 20 grudnia ub.r. 10 stycznia 2025 r. Bodnar skierował do węgierskiego ministra sprawiedliwości pismo, w którym zapytał o przekazanie posła Romanowskiego na podstawie ENA. Poseł Romanowski otrzymał jednak na Węgrzech azyl.
Porażka bodnarowców i żurkowców
Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy posła mec. Bartosza Lewandowskiego i ENA uchylił.
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego.
Pan poseł Romanowski może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską.
Wcześniej INTERPOL odmówił wystawienia czerwonej noty!
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
Uzasadnienie - naciski na sądy motywowane politycznie
W kolejnym wpisie obrońca posła Romanowskiego przedstawił uzasadnienie decyzji sądu.
W obszernym uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie sędzia, który wydał pierwotnie Europejski Nakaz Aresztowania) Sąd całkowicie masakruje postępowanie nie tylko Prokuratury Krajowej w śledztwie dotyczącym posła Romanowskiego, ale także de facto wskazuje na polityczny wpływ na śledztwo i naruszenia praw o wolnościach obywatelskich.
To akt oskarżenia wobec działań rządu (słowa pana Ministra Waldemara Żurka zostały nawet przywołane) i służb.
Sąd podkreślił również naciski na sądy w tej sprawie motywowane politycznie.
Wbrew oficjalnej narracji rządu INTERPOL podał powody odmowy wydania czerwonej noty za poseł Romanowskim, które Sąd wziął pod uwagę przy wydaniu rozstrzygnięcia o uchyleniu ENA.
Teraz rozumiem dlaczego Prokuratura Krajowa nie chciała tych powodów ujawnić…!
— wyjaśnił mec. Lewandowski.
Kompletnie sypie się narracja gangsterów Tuska, Bodnara, Żurka i ich kłamstwa ws Funduszu Sprawiedliwości.
Dziękuję mec. Bartoszowi Lewandowskiemu za ogrom doskonale wykonanej prawniczej roboty! Działamy dalej
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Marcin Romanowski.
