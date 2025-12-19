Sąd Okręgowy uchylił Europejski Nakaz Aresztowania Romanowskiego. Lewandowski: Może swobodnie poruszać się po krajach UE

mec. Bartosz Lewandowski poinformował o uchyleniu przez Sąd Okręgowy ENA wobec posła Marcina Romanowskiego. / autor: Fratria/X

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił Europejski Nakaz Aresztowania posła Marcina Romanowskiego, który teraz może swobodnie poruszać się po krajach UE. „Sąd całkowicie masakruje postępowanie nie tylko Prokuratury Krajowej w śledztwie dotyczącym posła Romanowskiego, ale także de facto wskazuje na polityczny wpływ na śledztwo i naruszenia praw o wolnościach obywatelskich” - poinformował w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.

Dokładnie rok temu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Marcina Romanowskiego Europejski Nakaz Aresztowania, o który wnioskowała neo-Prokuratura Krajowa za czasów Adama Bodnara. Nakaz trafił do władz węgierskich - gdzie przebywa obecnie poseł PiS - już 20 grudnia ub.r. 10 stycznia 2025 r. Bodnar skierował do węgierskiego ministra sprawiedliwości pismo, w którym zapytał o przekazanie posła Romanowskiego na podstawie ENA. Poseł Romanowski otrzymał jednak na Węgrzech azyl.

Porażka bodnarowców i żurkowców

Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek obrońcy posła mec. Bartosza Lewandowskiego i ENA uchylił.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego.

Pan poseł Romanowski może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską.

Wcześniej INTERPOL odmówił wystawienia czerwonej noty!

— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.

Uzasadnienie - naciski na sądy motywowane politycznie

W kolejnym wpisie obrońca posła Romanowskiego przedstawił uzasadnienie decyzji sądu.

W obszernym uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie (w składzie sędzia, który wydał pierwotnie Europejski Nakaz Aresztowania) Sąd całkowicie masakruje postępowanie nie tylko Prokuratury Krajowej w śledztwie dotyczącym posła Romanowskiego, ale także de facto wskazuje na polityczny wpływ na śledztwo i naruszenia praw o wolnościach obywatelskich.

To akt oskarżenia wobec działań rządu (słowa pana Ministra Waldemara Żurka zostały nawet przywołane) i służb.

Sąd podkreślił również naciski na sądy w tej sprawie motywowane politycznie.

Wbrew oficjalnej narracji rządu INTERPOL podał powody odmowy wydania czerwonej noty za poseł Romanowskim, które Sąd wziął pod uwagę przy wydaniu rozstrzygnięcia o uchyleniu ENA.

Teraz rozumiem dlaczego Prokuratura Krajowa nie chciała tych powodów ujawnić…!

— wyjaśnił mec. Lewandowski.

Kompletnie sypie się narracja gangsterów Tuska, Bodnara, Żurka i ich kłamstwa ws Funduszu Sprawiedliwości.

Dziękuję mec. Bartoszowi Lewandowskiemu za ogrom doskonale wykonanej prawniczej roboty! Działamy dalej

— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Marcin Romanowski.

