Zełenski: Dla nas Polska przy stole negocjacyjnym jest bardzo ważna. Podczas najważniejszych spotkań ws. pokoju zawsze jest

Dla nas Polska przy stole negocjacyjnym jest bardzo ważna. (…) Mieliśmy 12 posiedzeń ‘koalicja chętnych’ i we wszystkich 12 posiedzeniach Polska brała udział, dla nas to zawsze było bardzo ważne i to podkreślaliśmy” - zaznaczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z prezydentem Karolem Nawrockim.

Polska była na poziomie premiera reprezentowana. Na razie nie zauważyłem, żeby podczas najważniejszych spotkań nie było Polski, zawsze była

— mówił Wołodymyr Zełenski. Później sprecyzował, że nie zawsze na tych spotkaniach Polskę reprezentował premier.

Karol Nawrocki: W „koalicji chętnych” Polskę reprezentuje premier

Do całej sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.

Pomimo toczącej się w Polsce dyskusji politycznej między ośrodkiem prezydenckim a polskim rządem, w kwestiach naszego bezpieczeństwa czy w kwestiach dyplomacji staramy się z jednej strony być rozsądni, a z drugiej strony respektować te działania czy te pewne zwyczaje, które do tej pory były praktykowane, więc nie jest dla nikogo tajemnicą, że w zakresie „koalicji chętnych” reprezentuje nas pan premier Donald Tusk i to jest z różnych względów pole, na które jako prezydent nie wchodzę, także ze względu na wieloletnie relacje premiera Donalda Tuska z przywódcami europejskimi. To jest lepsze dla Polski i dla Ukrainy, aby premier Donald Tusk uczestniczył w tych formatach, jak słyszymy, jak mówi prezydent Zełenski, uczestniczy, 12 razy, ja tej liczby akurat nie znałem

— mówił Karol Nawrocki.

Oczywiście także sobie gwarantuję wypływającą z konstytucji zasadę reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej i zawsze wówczas, gdy jest taki interes Polski włączenia się w dyskusję czy negocjacje, biorę udział w ważnych spotkaniach. Przypomnę o dwukrotnych rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem w szerszym gronie liderów światowych, zatem myślę, że tutaj w obliczu konieczności zachowania powagi dyplomatycznej i naszego bezpieczeństwa, „koalicja chętnych” jest formatem pana premiera, co ja respektuję

— podkreśliła głowa państwa.

MiGi-29 za systemy antydronowe

Czy Polska przekaże myśliwce MiG-29 Ukrainie w zamian za ukraińskie technologie antydronowe?

Jeśli chodzi o MIG-i, to jesteśmy po niepotrzebnej burzy medialnej wokół tego, niestety opinia publiczna został zdezinformowana wokół tej sprawy. (…) W regule wzajemności, w której się znajdujemy, i to spotkanie jest tego dowodem, ta wymiana pomiędzy MIG-ami a systemami antydronowymi, która ma nastąpić, nie stoi w sprzeczności z naszą polityką. Po wypełnieniu kwestii formalnych myślę, że ta sprawa zostanie załatwiona

— powiedział prezydent Nawrocki.

Prezydent Nawrocki po rozmowie z Zełenskim: Ta wizyta jest dowodem na to, że w zakresie bezpieczeństwa kraje regionu są razem

Karol Nawrocki podczas konferencji z Wołodymyrem Zełenskim: Ukraińcy nie docenili pomocy Polaków. Kijów ma instrumenty, by te emocje odrzucić

