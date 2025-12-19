„Dla nas Polska przy stole negocjacyjnym jest bardzo ważna. (…) Mieliśmy 12 posiedzeń ‘koalicja chętnych’ i we wszystkich 12 posiedzeniach Polska brała udział, dla nas to zawsze było bardzo ważne i to podkreślaliśmy” - zaznaczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z prezydentem Karolem Nawrockim.
Polska była na poziomie premiera reprezentowana. Na razie nie zauważyłem, żeby podczas najważniejszych spotkań nie było Polski, zawsze była
— mówił Wołodymyr Zełenski. Później sprecyzował, że nie zawsze na tych spotkaniach Polskę reprezentował premier.
Karol Nawrocki: W „koalicji chętnych” Polskę reprezentuje premier
Do całej sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
Pomimo toczącej się w Polsce dyskusji politycznej między ośrodkiem prezydenckim a polskim rządem, w kwestiach naszego bezpieczeństwa czy w kwestiach dyplomacji staramy się z jednej strony być rozsądni, a z drugiej strony respektować te działania czy te pewne zwyczaje, które do tej pory były praktykowane, więc nie jest dla nikogo tajemnicą, że w zakresie „koalicji chętnych” reprezentuje nas pan premier Donald Tusk i to jest z różnych względów pole, na które jako prezydent nie wchodzę, także ze względu na wieloletnie relacje premiera Donalda Tuska z przywódcami europejskimi. To jest lepsze dla Polski i dla Ukrainy, aby premier Donald Tusk uczestniczył w tych formatach, jak słyszymy, jak mówi prezydent Zełenski, uczestniczy, 12 razy, ja tej liczby akurat nie znałem
— mówił Karol Nawrocki.
Oczywiście także sobie gwarantuję wypływającą z konstytucji zasadę reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej i zawsze wówczas, gdy jest taki interes Polski włączenia się w dyskusję czy negocjacje, biorę udział w ważnych spotkaniach. Przypomnę o dwukrotnych rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem w szerszym gronie liderów światowych, zatem myślę, że tutaj w obliczu konieczności zachowania powagi dyplomatycznej i naszego bezpieczeństwa, „koalicja chętnych” jest formatem pana premiera, co ja respektuję
— podkreśliła głowa państwa.
MiGi-29 za systemy antydronowe
Czy Polska przekaże myśliwce MiG-29 Ukrainie w zamian za ukraińskie technologie antydronowe?
Jeśli chodzi o MIG-i, to jesteśmy po niepotrzebnej burzy medialnej wokół tego, niestety opinia publiczna został zdezinformowana wokół tej sprawy. (…) W regule wzajemności, w której się znajdujemy, i to spotkanie jest tego dowodem, ta wymiana pomiędzy MIG-ami a systemami antydronowymi, która ma nastąpić, nie stoi w sprzeczności z naszą polityką. Po wypełnieniu kwestii formalnych myślę, że ta sprawa zostanie załatwiona
— powiedział prezydent Nawrocki.
not. Adam Stankiewicz
