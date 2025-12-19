„Nasz wysiłek, pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem, to było także jednym z tematów naszej dyskusji z panem prezydentem” - przekazał prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.
Mamy dzisiaj świadomość i odnoszą takie wrażenie Polacy, a prezydent jest tylko i aż głosem narodu polskiego, ale o tym także rozmawialiśmy, co zyskuje swoje odbicie w badaniach sondażowych, że nasz wysiłek, pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem, to było także jednym z tematów naszej dyskusji z panem prezydentem. Tak czujemy, jak mogliby powiedzieć Polacy i jak mówię ja jako prezydent Polski, i to przekazałem w twardej, uczciwej, ale bardzo miłej i dżentelmeńskiej rozmowie z prezydentem Zełenskim
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
Mamy też świadomość, że władze w Kijowie mają dzisiaj instrumenty, by te emocje, ten trend powstrzymać i odrzucić. To było przedmiotem naszej dyskusji z panem prezydentem
— zaznaczyła głowa państwa.
Sprawa ludobójstwa na Wołyniu
Prezydent Polski wspomniał, że poza kwestią m.in. o bezpieczeństwie w rozmowie z ukraińską głową państwa zwracał też uwagę na kwestie szczególnie istotne dla Polaków. Zasugerował, że chodzi m.in. o ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Dla Polaków, dla mnie jako prezydenta, są również bardzo ważne sprawy, a dotyczą chociażby kwestii historycznych. Dlatego w naszym spotkaniu wziął udział prezes IPN, dyrektor ukraińskiego IPN, poświęciliśmy temu odpowiednią ilość czasu mając przekonanie, że kwestie te trzeba rozwiązać, a 26 wniosków IPN-u, które zostały wysłane do strony ukraińskiej, powinny zostać rozpatrzone zgodnie z naszym partnerstwem i relacjami
— podkreślił Karol Nawrocki.
not. Adam Stankiewicz
