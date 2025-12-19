Karol Nawrocki podczas konferencji z Wołodymyrem Zełenskim: Ukraińcy nie docenili pomocy Polaków. Kijów ma instrumenty, by te emocje odrzucić

Prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. / autor: PAP/Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. / autor: PAP/Paweł Supernak

Nasz wysiłek, pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem, to było także jednym z tematów naszej dyskusji z panem prezydentem” - przekazał prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.

Mamy dzisiaj świadomość i odnoszą takie wrażenie Polacy, a prezydent jest tylko i aż głosem narodu polskiego, ale o tym także rozmawialiśmy, co zyskuje swoje odbicie w badaniach sondażowych, że nasz wysiłek, pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem, to było także jednym z tematów naszej dyskusji z panem prezydentem. Tak czujemy, jak mogliby powiedzieć Polacy i jak mówię ja jako prezydent Polski, i to przekazałem w twardej, uczciwej, ale bardzo miłej i dżentelmeńskiej rozmowie z prezydentem Zełenskim

— mówił prezydent Karol Nawrocki.

Mamy też świadomość, że władze w Kijowie mają dzisiaj instrumenty, by te emocje, ten trend powstrzymać i odrzucić. To było przedmiotem naszej dyskusji z panem prezydentem

— zaznaczyła głowa państwa.

Sprawa ludobójstwa na Wołyniu

Prezydent Polski wspomniał, że poza kwestią m.in. o bezpieczeństwie w rozmowie z ukraińską głową państwa zwracał też uwagę na kwestie szczególnie istotne dla Polaków. Zasugerował, że chodzi m.in. o ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu.

Dla Polaków, dla mnie jako prezydenta, są również bardzo ważne sprawy, a dotyczą chociażby kwestii historycznych. Dlatego w naszym spotkaniu wziął udział prezes IPN, dyrektor ukraińskiego IPN, poświęciliśmy temu odpowiednią ilość czasu mając przekonanie, że kwestie te trzeba rozwiązać, a 26 wniosków IPN-u, które zostały wysłane do strony ukraińskiej, powinny zostać rozpatrzone zgodnie z naszym partnerstwem i relacjami

— podkreślił Karol Nawrocki.

