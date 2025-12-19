„Dzisiejsza wizyta pana prezydenta Wołodymra Zełenskiego w Warszawie jest z całą pewnością dobrą informacją dla Polski, dla Warszawy, dla Kijowa i dla naszego całego regionu, a złą informacją dla Moskwy i dla Federacji Rosyjskiej. Ona jest bowiem dowodem na to, że w kwestiach strategicznych, naszej strategicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa Polska, Ukraina, kraje regionu są razem i to nigdy nie ulegało wątpliwościom” - powiedział prezydent Karol Nawrocki po rozmowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.
Mamy też świadomość, że zagrożenie rosyjskie nie zaczęło się od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie po ataku Federacji Rosyjskiej w roku 2022. To jest oczywiście wyraźny przełom. Natomiast to wszystko zaczęło się już wcześniej. Pamiętamy Gruzję, słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które wypowiedział w trosce o Polskę i cały region, które nie były też słuchane w części krajów Europy Zachodniej
— zaznaczył prezydent Nawrocki.
„Rosja burzy porządek międzynarodowy”
Wskazał, że „Rosja swoimi działaniami burzy porządek międzynarodowy, łamie zasady prawa międzynarodowego i wpływa na destabilizację systemów politycznych od wielu lat i mamy i mieliśmy w Polsce tego świadomość”.
Oprócz działań wojennych, codziennie obserwujemy prowadzone działania hybrydowe – naruszanie przestrzeni powietrznej, ataki dronów, naruszanie infrastruktury, atak na polską infrastrukturę za sprawą agentów Federacji Rosyjskiej. Doświadczamy tego i w Polsce, i w całej Europie. Dlatego Polska i prezydent Polski popiera regularnie na wszystkich forach dyplomatycznych sankcje wobec Rosji, popieramy uderzenie we „flotę cieni”, co jest przedmiotem dyskusji wielu gremiów bezpieczeństwa w Polsce, ale także formatów międzynarodowych
— mówił Karol Nawrocki.
„Wspieramy także dyplomatyczną presję”
Prezydent zaznaczył także, że Polska wpiera „dążenia do przekazania zamrożonych rosyjskich aktywów na wszystkich polach dyplomatycznych”.
Wspieramy także dyplomatyczną presję, ja robię to osobiście jako prezydent Polski, ale robi to także polski rząd. Udzieliliśmy od roku 2022 poparcia politycznego. Największe podziękowania kieruję do mojego poprzednika prezydenta Andrzeja Dudy, który stał się pierwszym tak poważnym dyplomatą, który zabiegał dyplomatycznie o wsparcie Ukrainy
— powiedział Karol Nawrocki.
Rozmawialiśmy też z panem prezydentem Zełenskim o zakresie pomocy humanitarnej, militarnej, wojskowej. 4,91 proc. polskiego PKB od roku 2022 poszło na wsparcie naszego sąsiada – Ukrainy - w zakresach humanitarnych, militarnych i wojskowych. Oboje z panem prezydentem Zełenskim mamy świadomość naszego wsparcia wojskowego, militarnego. Mamy wykazy wszystkich militarnych i wojskowych sprzętów, które trafiały na Ukrainę. Ja mówię to jako kolejny prezydent Polski, ale to działo się w czasie lat 2022-2026
— zastrzegł.
„Neo-imperialne, postsowieckie państwo”
Prezydent RP wskazał, że stają dzisiaj z prezydentem Zełenskim „ze świadomością tego, jak wyglądają nasze strategiczne cele w zakresie bezpieczeństwa, jak postrzegamy Federację Rosyjską, czyli jako neo-imperialne, postsowieckie państwo, które jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy”.
I świadomi też wielkiego wsparcia Polski dla Ukrainy. Nie budziło to najmniejszych wątpliwości. Mamy również świadomość, że Polacy odnoszą wrażenie, co zyskuje również odbicie w różnego rodzaju badaniach, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem. To było także jednym z tematów naszej dyskusji. Tak czujemy, jak mogliby powiedzieć Polacy i to przekazałem w twardej, uczciwej, ale bardzo miłej, dżentelmeńskiej rozmowie z prezydentem Zełenskim
— zaznaczył.
Mamy też świadomość, że władze w Kijowie mają instrumenty, żeby tę emocję powstrzymać i ten trend odrzucić i to było przedmiotem naszej dyskusji. I dlatego się spotkaliśmy, aby w sprawach wielkich – w sprawach bezpieczeństwa, zagrożenia Federacji Rosyjskiej – rozwiązywać te kwestie, które wymagają dzisiaj działania. Najwięcej czasu poza bezpieczeństwem, kwestiami międzynarodowymi i oczekiwanego przez cały świat pokoju, który powinien być pokojem długim i obowiązującym, poświęciliśmy temu, aby w czasie tych dyskusji o rzeczach najważniejszych rozstrzygać kwestie, które dla nas dla Polaków, dla mnie osobiście, są również bardzo ważne, a dotyczą kwestii historycznych. Dlatego w naszym spotkaniu wziął udział prezes IPN i dyrektor ukraińskiego IPN
— przyznał Karol Nawrocki.
Jak podkreślił „poświeciliśmy temu odpowiednią ilość czasu”.
Kwestie te trzeba rozwiązać. 26 wniosków IPN, które zostały wysłane do strony ukraińskiej, powinny zostać rozpatrzone zgodnie z naszym partnerstwem i z naszymi relacjami, a więc ta część dyskusji także się odbyła w czasie naszego spotkania. Wielka odpowiedzialność po stronie polskiego i ukraińskiego IPN, żeby przy dobrej woli obu prezydentów tę kwestię rozstrzygnąć, bo jest ważna dla Polaków
— mówił prezydent.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi Zełenskiemu za dyskusję dotyczącą naszej współpracy gospodarczej, ekonomicznej. Za jasne deklaracje udziału polskich przedsiębiorców w procesie odbudowy Ukrainy. Mam głębokie wrażenie, że mamy tutaj także wspólne poglądy, że pokoju nie uda się osiągnąć bez zaangażowania, które bardzo szanuje jako prezydent Polski, prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który jest właściwie gwarancją rozstrzygnięcia tych spraw, oczywiście z udziałem Ukrainy, z zachowaniem integralności terytorialnej i bezpieczeństwa całego regionu, ale mamy świadomość, że Donald Trump jest jedynym przywódcą na świecie, który jest gotowy zmusić Władimira Putina, który nie dotrzymuje umów, jak wiemy, jest gotowy zmusić Władimira Putina do podpisania pokoju
— dodał Karol Nawrocki.
Polska hubem energetycznym dla Europy Środkowej
Zaznaczył, że „w kwestiach gospodarczych z panem prezydentem dotknęliśmy sprawę terminala LNG w Świnoujściu”.
Gotowości Polski, tego wielkiego planu i gotowości Ukrainy - i za to dziękuję panu prezydentowi - do tego, aby Polska w istocie stała się hubem energetycznym dla całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Pan prezydent powiedział, że około 15 proc. energii trafia przez Świnoujście do Ukrainy. Tu jest wielki potencjał do naszej współpracy, wielki potencjał dla Polski, aby w całej Europie Środkowej za sprawą doskonałych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i współpracy z naszymi partnerami stać się hubem gazowym, energetycznym dla całej Europy
— wskazał prezydent.
Wiele jest rzeczy strategicznych, rzeczy, które decydują o tym, że powinniśmy pozostać, żyć i budować dobrosąsiedzkie stosunki. A są kwestie, które po prostu zaczynamy w sposób konsekwentny wyjaśniać i na które patrzę z optymizmem. Dziękuję za te deklaracje pana prezydenta i za dzisiejszą wizytę
— podkreślił Karol Nawrocki.
Prezydent Ukrainy podziękował Polsce
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim jako bardzo pozytywną. Wyraził nadzieję, że jego wizyta w Warszawie otwiera nową stronę w relacjach polsko-ukraińskich.
Zełenski, który podziękował Nawrockiemu za długą rozmowę i otwartość, podkreślił, że to była pierwsza tego rodzaju rozmowa z prezydentem Polski, co odbiera bardzo pozytywnie.
Bardzo liczę na to, że ta wizyta otwiera nową, jeszcze bardziej ważną stronę w naszych stosunkach, Ukrainy i Polski. Nie tylko sąsiadów, ale dwóch elementów Europy, bez których w naszej części Europy w ogóle nie będzie wolności, bo nie będzie bezpieczeństwa
— podkreślił.
Prezydent Ukrainy podziękował też Polsce za - jak podkreślił - bardzo odczuwalne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców od początku inwazji Rosji w 2022 r.
Robimy wszystko, by Polska zawsze była również obok nas w naszych europejskich dążeniach
— dodał Zełenski.
„Będziemy kontynuowali tę współpracę”
Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Karolem Nawrockim, ukraiński przywódca powiedział, że jego kraj nie tylko otrzymuje wsparcie, ale dzieli się też doświadczeniem w kwestii ochrony przed wojną, przed inwazją.
Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi, jesteśmy bardzo mocni w zakresie produkcji broni współczesnej i skutecznej. I dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem, będziemy kontynuowali tę współpracę, będziemy solidarni w tym. Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami, wiemy, jak ochronić się wobec wszystkich rodzajów dronów
— podkreślił Zełenski.
Dodał, że Ukraina jest gotowa kontynuować dialog z Polską w zakresie bezpieczeństwa, również wobec zagrożenia z Białorusi oraz na obszarach morskich.
Zełenski poinformował, że zaprosił Nawrockiego, aby odwiedził Ukrainę, by „obejrzeć, co jeszcze możemy zrobić w zakresie naszej współpracy”.
Ukraiński przywódca powiedział też, że wsparcie ze strony UE zapewnia jego krajowi „pewność w zakresie finansowym, jeżeli Rosja będzie nadal kontynuowała wojnę”.
A właśnie takie sygnały teraz słyszymy, to te środki wydamy na obronność, jeżeli będą kontynuowali wojnę (Rosjanie). Jeżeli świat zmusi Rosję do zaprzestania wojny, to oczywiście wydamy te środki wyłącznie na odbudowę
— zadeklarował.
„Rosja powinna zapłacić za tę wojnę”
Według Zełenskiego ważne jest, że rosyjskie środki pozostają zamrożone i „oczywiste jest, że Rosja powinna zapłacić za tę wojnę”. Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na wsparcie Polski i jest gotowa współpracować w ramach programu SAFE, by produkować współczesną broń. Zełenski powiedział też, że Kijów „jest gotowy powitać polskie firmy w zakresie odbudowy Ukrainy”.
Zełenski powiedział również, że jego kraj zawsze bronił siebie i bronił Europy oraz że Ukraina zapłaciła za to cenę życia swych obywateli. Podkreślił, że bardzo ważne jest, by stosunki Ukrainy i Polski były mocne.
Oczywiście są czynniki zewnętrzne, ale jako liderzy, jako przywódcy, powinniśmy działać, by nasze stosunki były mocne, to bardzo zależy również od retoryki obu krajów. Powinniśmy być bardzo uważni, szanować się nawzajem i być bardzo ostrożni
— mówił prezydent Ukrainy.
Bo - jak podkreślił - Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski.
Nie dajmy jej tego zrobić
— dodał Zełenski.
Prace ekshumacyjne na Wołyniu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że szanuje pamięć Polaków i liczy na szacunek Polaków wobec ukraińskiej pamięci. Jak zaznaczył, z prezydentem Karolem Nawrockim rozmawiali m.in. o pracach ekshumacyjnych na Wołyniu. Dodał, że nasze kraje powinny się porozumieć ws. upamiętnienia ofiar.
Przez stulecia byliśmy obok siebie, ale mamy też tragiczne strony w naszej historii. Szanujemy państwa pamięć o tym, co się wydarzyło i liczymy na państwa szacunek wobec naszej pamięci
— powiedział prezydent Ukrainy.
Jak zapewnił Zełenski, „gotowi jesteśmy do współpracy, by to, co nas łączy, nas wzmacniało i rozwijało”.
Ukraiński prezydent podkreślił, że „każda z ofiar, które miały niestety miejsce, oczywiście zasługuje na nasz szacunek chrześcijański”.
Powinniśmy się w tym zakresie porozumieć i w należyty sposób upamiętnić te ofiary. Ukraina bardzo na to liczy, że tak się stanie. O tym mówiliśmy, mówiliśmy o tych pracach ekshumacyjnych, które już trwają i już są pierwsze wyniki
— zaznaczył Zełenski.
Nasze instytuty pamięci narodowej dziś o tym też rozmawiały w naszej obecności, będziemy je wspierali dalej w tym kierunku
— dodał prezydent Ukrainy.
Jak zaznaczył, „mamy smutne chwile, wiemy o nich, ale naszą politykę musimy tak formułować, abyśmy się wspierali”.
Bez niezależności Ukrainy, niezależności naszego kraju, Moskwa pójdzie dalej do Europy. Bez naszej niepodległości Moskwa wkroczy do Polski. Dlatego ważne, abyśmy (…) byli i trwali razem
— podkreślił Zełenski.
Prezydent Ukrainy dopytywany o kwestie ekshumacji ofiar zbrodni na Wołyniu, powiedział, że strona ukraińska jest gotowa wyjść naprzeciw polskim oczekiwaniom przyspieszenia prac w tej sprawie.
