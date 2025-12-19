Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że weta prezydenta Karola Nawrockiego nie są hamulcem, tylko inspiracją dla rządu do lepszej pracy. Nie ujawnił, czy prezydent podpisze ustawę o rynku kryptoaktywów, wskazując, że decyzja należy do głowy państwa.
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent podpisał 15 ustaw i zawetował 3. Wśród zawetowanych znalazła się ustawa zwiększająca podwyżki akcyzy na alkohol w latach 2026-2027 oraz ustawa podnosząca opłatę cukrową.
„Weto to jest inspiracja”
Zbigniew Bogucki w programie Pierwszym Polskiego Radia przypomniał obietnicę prezydenta z kampanii wyborczej o niepodnoszeniu podatków. Podkreślił, że weta prezydenta są wetami konstruktywnymi, gdyż zmuszają rząd do pracy.
Weto to nie jest hamulec. Weto to jest inspiracja ze strony prezydenta do lepszej pracy. Tak było chociażby w przypadku ustawy dotyczącej obywateli Ukrainy
— zauważył szef KPRP.
Według niego nowela ustawy o podatku akcyzowym była „zerwaniem i podeptaniem” mapy drogowej zmian stawek akcyzy na lata 2022-2027.
Rząd chciał złamać po raz kolejny umowę, tym razem z przedsiębiorcami. Nie ma na to zgody pana prezydenta
— dodał Bogucki.
„Rząd idzie na totalne zwarcie”
Minister odniósł się też do uchwalonej wczoraj przez Sejm ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej, praktycznie identyczne przepisy w tej sprawie zawetował prezydent.
Bogucki powiedział, że prezydent, wetując ustawę, nie miał pełnych informacji, a pierwsze i jedyne informacje wpłynęły do niego 12 grudnia, czyli po wecie. Dodał, że przekazane Karolowi Nawrockiemu informacje „nie odzwierciedlają w pełni tego, o czym mówił na posiedzeniu niejawnym Sejmu premier Donald Tusk”.
Ocenił też, że „rząd idzie na totalne zwarcie z prezydentem, chcąc przyjąć dokładnie taką samą ustawę w sytuacji, kiedy nawet koalicjanci z Polski 2050 głosują za poprawkami, które przynajmniej w jakimś stopniu poprawiałyby tę ustawę i odpowiadały na zarzuty czy wskazania prezydenta”. Wczoraj minimalną przewagą odrzucono większość poprawek Polski 2050.
Ustawą zajmie się teraz Senat. Bogucki pytany, czy prezydent, po zakończeniu prac parlamentu, ją podpisze, odparł, że decyzja należy do głowy państwa. Dopytywany, czy Karol Nawrocki złoży własną inicjatywę w tej sprawie, wskazał, że jest projekt Polski 2050 o rynku kryptoaktywów, nad którym można się pochylić.
Ustawa o rynku kryptoaktywów
Uchwalona wczoraj ponownie ustawa o rynku kryptoaktywów zakłada, że nadzór nad rynkiem kryptowalut będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. KNF będzie mogła m.in. wstrzymać ofertę publiczną kryptoaktywów, przerwać jej przebieg na określony czas, zakazać rozpoczęcia oferty publicznej lub dopuszczenia kryptoaktywów do obrotu.
W przypadku naruszenia przepisów KNF będzie mogła wpisywać do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwe domeny internetowe służące do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Ustawa zakłada też odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF.
Nadzorem KNF mają być objęte również internetowe kantory walutowe, które będą zobowiązane prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki podpisał 15 kolejnych ustaw, a 3 zawetował. „Mam obowiązek powiedzieć NIE, gdy ustawy szkodzą obywatelom”
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748657-bogucki-rzad-idzie-na-totalne-zwarcie-z-prezydentem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.