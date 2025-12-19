Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty kolejny raz przyjmuje konfrontacyjną postawę wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Odnosząc się w Polsat News do wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce „Kompleksy człowieka, który generalnie specjalizuje się w biciu z ludźmi w lesie mnie mało interesują” – powiedział o Karolu Nawrockim człowiek, dla którego Armia Czerwona „wyzwoliła” Polskę.
Czarzasty, odkąd przejął urząd Marszałka Sejmu, pokazuje, że nie zamierza współpracować z prezydentem Karolem Nawrockim i nierzadko atakuje bardziej zajadle niż sam premier Donald Tusk.
O czym Czarzasty będzie rozmawiać z Zełenskim
W rozmowie z Polsat News marszałek komentował wizytę ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Co Włodzimierz Czarzasty powie prezydentowi Ukrainy?
To zależy również od tego, jak będzie przebiegała wizyta u pana prezydenta. Dlatego, że to co my robimy, to realizowanie polityki rządu w tej sprawie. Rząd rządzi, prezydent reprezentuje. Marek Siwiec, szef kancelarii Sejmu skonsultował z z panem ministrem Sikorskim wszystkie tezy, które ewentualnie dzisiaj padną, bo uważam, że w tej sprawie wszystkie ośrodki władzy czy tam reprezentacji Polski powinny mówić tym samym głosem. Będziemy słuchali i obserwowali bardzo bacznie wizytę pana prezydenta Zełenskiego. Jeżeli będzie trzeba coś dopowiedzieć bądź coś poprawić z poprzednich wizyt, to oczywiście to zrobimy
– dodał.
Prowadzący zacytował wypowiedź głowy państwa o tym, że Polska w relacjach z Ukrainą zaczyna tracić podmiotowość.
Kompleksy człowieka, który generalnie specjalizuje się w biciu z ludźmi w lesie mnie mało interesują. Nie wiem, co pan prezydent stracił. Mnie się wydaje, że Polska nie straciła żadnej podmiotowości. Nawet jestem tego pewien. My powinniśmy podmiotowość swoją jeszcze bardziej budować i tak po prostu będzie. Tak więc to co się stanie w pałacu prezydenckim powinno być ustalone z ośrodkiem rządowym, bo ośrodek rządowy kieruje polityką zagraniczną. Wcześniej czy później wszyscy to zrozumieją
– stwierdził Czarzasty.
Czarzasty opowiada o „dawaniu po ryju”
Czy rzeczywiście w relacjach Warszawa-Kijów nie ma elementów do poprawy?
Oczywiście są rzeczy do korekty, są rzeczy do poprawy i to jest normalna sprawa, ale co innego jak pan mówi, mamy partnera, w którym jest wojna od wielu lat, dzięki, który, jeżeli utraci niepodległość, to będzie problem dla Polski, dlatego że wtedy będzie to zagrożenie o wiele bliżej. W związku z tym trzeba sobie to mądrze układać. Tam gdzie jest korekta potrzebna, trzeba ją wprowadzić. Ale jest również drugi język: „Nie będziemy stali w przedpokoju. Po prostu damy im po ryju i generalnie wtedy będzie dobrze. Jak spotkam się z nimi w lesie, to im pokażę, kto jest silny”
— wskazał Czarzasty.
Na uwagę dziennikarza, że takiego języka również nie ma, odparł, że „specjalnie przerysowuje”.
Żeby pokazać dwa podejścia, bo ludzie powinni moim zdaniem jasno widzieć. Z jednej strony są, nie wiem, są przedstawiciele rządu, którzy mówią: „Dobra, usiądźmy, zastanówmy się, w czym możemy wam pomóc”. Jeżeli wam na przykład pomożemy w przekazaniu samolotów, to wy nam pomożecie w technice dronowej, bo macie ją chyba najlepszą w tej chwili na świecie. To jest partnerska rozmowa. Natomiast jeżeli partnerska jeżeli rozmowa ma polegać na użyciu mocnych słów, siły, zastraszaniu, wywyższaniu się, to nie jest dobra metoda do robienia polityki zagranicznej
— dodał.
Jak w takim razie określić politykę, jaką rząd i większość parlamentarna uprawiają wobec prezydenta i jego otoczenia? Pozostaje też modlić się, żeby marszałek nie zaczął opowiadać prezydentowi Zełenskiemu o tym, jak armia radziecka wyzwalała Polskę. Bo w sumie dokładnie tak samo Rosja „wyzwala” dziś Ukrainę od „nazizmu”.
Polsat News/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748656-czarzasty-atakuje-prezydenta-specjalizuje-sie-w-biciu-ludzi
