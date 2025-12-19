Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił do szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka o wyjaśnienia po ujawnieniu w mediach kategorii leków przyjmowanych przez funkcjonariusza publicznego - poinformowało biuro RPO. Przypomnijmy, sprawa dotyczy szefa BBN Sławomira Cenckiewicza!
Skandaliczny tekst „GW” o szefie BBN
„Gazeta Wyborcza” (piórem Wojciecha Czuchnowskiego) opublikowała kilka dni temu artykuł dotyczący leków, które miał przyjmować szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Według gazety niewpisanie do ankiety bezpieczeństwa informacji o ich przyjmowaniu było przyczyną cofnięcia mu przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dostępu do informacji niejawnych.
Zagrożenie dla prywatności, ale i bezpieczeństwa państwa
Biuro RPO przypomniało, że w artykule ujawniono szczegółowe informacje dotyczące kategorii leków przyjmowanych przez osobę podlegającą postępowaniu sprawdzającemu, w tym dane o charakterze przepisanych substancji czynnych oraz informacje wskazujące na możliwy do zidentyfikowania schemat farmakoterapeutyczny.
Publikacja zawiera informacje, które zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych podlegają ochronie jako dane z postępowania sprawdzającego. Ujawnione informacje stanowią jednocześnie szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu RODO jako dotyczące zdrowia
— przypomina biuro rzecznika.
Według RPO ujawnienie w przestrzeni publicznej danych o stanie zdrowia osoby poddanej postępowaniu sprawdzającemu stwarza zagrożenie dla sfery prywatności osoby sprawdzanej oraz dla ochrony informacji niejawnych. Może też wywoływać skutki o charakterze systemowym, wykraczające poza ramy jednostkowej sprawy.
Takie incydenty mogą bowiem podważać zaufanie obywateli do instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych. Gdy dotyczą zaś najwyższych rangą funkcjonariuszy publicznych, mogą też godzić w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, a także państw, które zapewniają wzajemność
— wyjaśnił rzecznik.
RPO zwrócił się do szefa SKW
Wiącek zwrócił się do szefa SKW gen. Jarosława Stróżyka o wyjaśnienie, czy służba współdziałała z ABW, by zapewnić bezpieczeństwo informacjom niejawnym także po zakończeniu postępowania sprawdzającego, aby ograniczyć ryzyko nieuprawnionego wtórnego dostępu do nich lub ich ujawnienia.
RPO chce też wiedzieć, czy SKW przeprowadziła audyt bezpieczeństwa po upublicznieniu tych informacji w mediach oraz czy służba wdrożyła po tym incydencie dodatkowe procedury kontrolne i zabezpieczające, by uniknąć takich zdarzeń w przyszłości.
Wiącek chce też, by podano mu datę wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz poinformowano o przewidywanym terminie jego zakończenia.
Tak się tłumaczą
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekonywał po publikacji, że nie ma zgody na wycieki informacji ze służb w każdej sprawie – kogokolwiek to dotyczy. Zaznaczył, że nie wie, czy sprawa leków Cenckiewicza to wyciek i trzeba to ustalić, i będzie postępowanie wyjaśniające.
Szef SKW poinformował, że akta od listopada 2024 r. są w wyłącznej gestii sądów administracyjnych rozpatrujących odwołania stron, ale mimo to nakazał wszczęcie pilnego postępowania wyjaśniającego, mając na względzie dobre imię służby.
Zapowiedź pozwu
Całemu zastępowi manipulatorów z SKW, prokuratury, rządu i mediów, którzy aktualnie trudzicie się, by unieważnić jeszcze jedno poważne przestępstwo do którego wykorzystaliście chuligana udającego dziennikarza, odpowiadam posługując się słowami Józefa Mackiewicza z „Drogi donikąd”: że jeśli wzorem bolszewików chcecie pokazać mi sufit i powiedzieć: „On jest czarny jak smoła”, to pamiętajcie, że dobrze wiem, iż jest biały!
— napisał w swoim oświadczeniu sam szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Wcześniej szef BBN zapowiedział, że podejmie kroki prawne nie tylko przeciwko Czuchnowskiemu, ale też wobec kierownictwa SKW.
CZYTAJ TAKŻE:
— Cenckiewicz wydał obszerne oświadczenie: „Postępowanie wyjaśniające” SKW jest z definicji farsą. „Wykorzystaliście chuligana”
— Prof. Cenckiewicz zapowiedział pozwanie Czuchnowskiego i kierownictwa SKW! „Nowa faza łamania praw człowieka w Polsce”
— TYLKO U NAS. Bolszewickie metody przeciwko prof. Cenckiewiczowi? Małgorzata Wassermann: To nie przesada. To dno dna
— Szef SKW polecił wszczęcie postępowania wyjaśniającego ws. ujawnienia danych szefa BBN. „To kolejny cyrk. Wynik jest znany”. KOMENTARZE
Adam Kacprzak/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748639-rpo-wystapil-do-szefa-skw-o-wyjasnienia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.