Michał Janczura z Wirtualnej Polski ujawnił, że przez nieudolność Ministerstwa Sprawiedliwości polegającą na nie rozstrzygnięciu w terminie konkursu, ofiary przestępstw od 1 stycznia nie otrzymają wsparcia - sieć ośrodków udzielających pomocy poszkodowanym przestępstwem przestanie działać. W końcu, po fali oburzenia po publikacji WP, minister Waldemar Żurek postanowił jakkolwiek odnieść się do tych doniesień. Próbuje zrzucać winę na poprzedników, którzy nie są u władzy już od ponad 2 lat.
Dziennikarze Wirtualne Polski - Michał Janczura i Szymon Jadczak - zwrócili uwagę na milczenie przedstawicieli resortu sprawiedliwości. Jadczak wskazał m.in. na „aktywność” Ewy Wrzosek w mediach społecznościowych, która w ogóle nie nawiązywała do poruszonego przez dziennikarzy tematu. Ale długo milczał również sam minister Żurek.
Minęła doba od czasu publikacji WP o paraliżu Funduszu Sprawiedliwości! Nikt z polityków obozu rządzącego nie zareagował na czekającą nas katastrofę organizacji pozarządowych! Nikt nawet nie próbuje ratować setek punktów wsparcia dla pokrzywdzonych przestępstwem NIKT z MS nie przedstawił nawet zalążka pomysłu jak pomóc osobom, którym z dnia na dzień zabiorą wsparcie. Minister Sprawiedliwości kolejny dzień nie chce przedstawia informacji o stanie konta Funduszu Sprawiedliwości. Niedługo kolejne informacje na ten temat
— napisał Michał Janczura, dziennikarz Wirtualnej Polski.
Ewa Wrzosek zamieściła w tym czasie 10 tweetów. Wszystkie dotyczą polityki i jej kolegów. 0 dotyczy troski o los ofiar pozbawionych środków z Funduszu Sprawiedliwości
— zaznaczył z kolei Szymon Jadczak, inny dziennikarz WP.
Tłumaczenia Żurka
W końcu Waldemar Żurek, najpewniej w wyniku presji medialnej, postanowił w jakikolwiek sposób odnieść się do sprawy. Zrzuca winę na poprzedników, przy czym nie jest do końca jasne, czy chodzi mu o czasy PiS, czy też może o działalność Adama Bodnara, poprzedniego szefa MS.
Moi drodzy, pojawiają się głosy, że jest źle z Funduszem Sprawiedliwości. To, co zastaliśmy w ministerstwie, było dramatem. Odbudowujemy tę instytucję i zmieniamy zasady gry, ale tak, by były uczciwe konkursy. Pierwszego dnia, kiedy pojawiłem się w ministerstwie, podpisałem bardzo duży przetarg. 120 milionów dla organizacji pozarządowych, nie krzaków, nie oszustów, tylko takich, które naprawdę pomagają ofiarom przestępstw. Ale po tych wszystkich kontrolach, śledztwach prokuratorskich, zaleceniach NIK-u, mamy dobre wnioski
— powiedział w nagraniu wrzuconym na X Waldemar Żurek.
Chcemy robić to rzetelnie i uczciwie. To wymaga czasu, to wymaga też nauki dla tych, którzy muszą te wnioski wypełniać. Więc te konkursy są prowadzone. Bądźcie cierpliwi, czytajcie bardzo dokładnie wszystkie zalecenia, które są związane z wypełnianiem tych wniosków. Chcemy, żeby było uczciwie, chcemy, żeby było transparentnie. Sam zdecydowałem się na to, że należy wesprzeć ten departament, który zajmuje się Funduszem Sprawiedliwości. Wygenerowaliśmy 10 nowych etatów po to, żeby wreszcie tę sytuację naprawić. Mieliśmy szereg organizacji, które wśród tych, które były oszustami, były uczciwe i uczciwie rozliczały publiczne środki. To nie było takie proste, ale my naprawimy Fundusz Sprawiedliwości. Bądźcie cierpliwi, a mam nadzieję, że kolejne miesiące pokażą, że te procedury działają i możemy dobrze dzielić każdy publiczny grosz
— tłumaczył się szef MS. Jest bardzo wątpliwe, czy takie tłumaczenia przekonają poszkodowanych przestępstwem, którzy nie otrzymają pomocy przez ślamazarną działalność resortu sprawiedliwości.
Uwaga mec. Lewandowskiego
Czy Żurek mówiąc o tym, że „to, co zastaliśmy w ministerstwie, było dramatem”, miał na myśli swojego poprzednika Adama Bodnara? Na to wskazuje mec. Bartosz Lewandowski, zauważając, że już w 2023 roku było wiadomo, kiedy kończą się umowy z Funduszem Sprawiedliwości.
Panie Ministrze, czy Pan właśnie zrzucił odpowiedzialność za zawalenie terminów z wypłatą środków centrom pomocy pokrzywdzonym na Adama Bodnara? Trochę słabo zważywszy, że ma Pan wiceministrów po poprzedniku. Przecież chyba wiadomo było od 2023 roku, że umowy się kończą 31.01.25 roku…
— zaznaczył w reakcji na tłumaczenia Żurka mec. Bartosz Lewandowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748634-zurek-tlumaczy-sie-z-blamazu-ws-fs-obwinia-bodnara
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.