Prezydent Karol Nawrocki podpisał dzisiaj 15 ustaw, a 3 zawetował. „Jako Prezydent RP mam obowiązek powiedzieć TAK, gdy ustawy służą obywatelom i powiedzieć NIE, gdy im szkodzą. I z tego obowiązku będę się skutecznie wywiązywał” - powiedział prezydent w nagraniu, które opublikowano w mediach społecznościowych. „Rząd musi zrozumieć, że te weta służą Polakom” - mówi Nawrocki w nagraniu. Wśród zawetowanych ustaw jest nowelizacja Prawa oświatowego. O jej odrzucenie apelowały do prezydenta m.in. związki nauczycielskie.
Prezydent w nagraniu odniósł się również do krytyki ze strony ekipy Donalda Tuska, która zarzuca mu wetowanie ustaw.
Weto nie jest gestem politycznym. Jest wyrazem odpowiedzialności i głosem obywateli. Jest momentem, w którym trzeba jasno i stanowczo powiedzieć: to prawo zostało przygotowane źle i musi zostać poprawione
— podkreślił.
Ustawy podpisane i zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego
Dnia 18 grudnia 2025 roku Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał:
1) Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (nr druku sejmowego 1750);
2) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nr druku sejmowego 1805);
3) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1855);
4) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (nr druku sejmowego 1945);
5) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1951);
6) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1985);
7) Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1379);
8) Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (nr druku sejmowego 1729);
9) Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1863);
10) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr druku sejmowego 1835);
11) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr druku sejmowego 1838);
12) Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym (nr druku sejmowego 1996);
13) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych, podpisanego w Warszawie dnia 20 lutego 2025 r. oraz w Stuttgarcie dnia 3 kwietnia 2025 r. (nr druku sejmowego 1796);
14) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (nr druku sejmowego 1837).
15) Ustawę z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr druku sejmowego 1885).
Jednocześnie Prezydent zawetował trzy ustawy:
1) Ustawę z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1857);
2) Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr druku sejmowego 1836);
3) Ustawę z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (nr druku sejmowego 1825).
kk/KPRP
