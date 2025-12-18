Poseł PiS Marek Suski podczas posiedzenia połączonych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zaproponował wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o wszczęcie kontroli w Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank), w celu zbadania legalności i gospodarności wydatkowania środków przez wspomniany bank. Ten wniosek został przyjęty przez komisje.
Poseł Marek Suski chce, by NIK zbadał kwestię opisanej przez media konferencji w Mikołajkach „w bliżej nie określonym zakresie”, zorganizowanej przez BOŚ Bank w dniach 24-25 października 2025 roku.
Po drugie poseł Suski wskazał na informacje, jakoby dyrektorzy BOŚ Banku „posiadający tytuł prawny do mieszkania w Warszawie” mieli korzystać z usług hotelowych i mieszkaniowych w Warszawie na koszt pracodawcy.
Kontrola wydatków z kart służbowych
Trzecią sprawą, którą miałby zbadać NIK, jest kontrola wydatków z kart służbowych na cele prywatne, „w tym na wydatki gastronomiczne i transportowe”.
Jak słyszymy, w BOŚ Banku nastąpiła panika po przyjęciu wniosku posła Suskiego przez komisje.
