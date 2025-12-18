NIK skontroluje BOŚ Bank? Komisje przyjęły wniosek posła Suskiego! Chodzi m.in. o doniesienia ws. wydatków z kart na cele prywatne

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Poseł PiS Marek Suski podczas posiedzenia połączonych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zaproponował wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o wszczęcie kontroli w Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank), w celu zbadania legalności i gospodarności wydatkowania środków przez wspomniany bank. Ten wniosek został przyjęty przez komisje.

Poseł Marek Suski chce, by NIK zbadał kwestię opisanej przez media konferencji w Mikołajkach „w bliżej nie określonym zakresie”, zorganizowanej przez BOŚ Bank w dniach 24-25 października 2025 roku.

Po drugie poseł Suski wskazał na informacje, jakoby dyrektorzy BOŚ Banku „posiadający tytuł prawny do mieszkania w Warszawie” mieli korzystać z usług hotelowych i mieszkaniowych w Warszawie na koszt pracodawcy.

Kontrola wydatków z kart służbowych

Trzecią sprawą, którą miałby zbadać NIK, jest kontrola wydatków z kart służbowych na cele prywatne, „w tym na wydatki gastronomiczne i transportowe”.

Jak słyszymy, w BOŚ Banku nastąpiła panika po przyjęciu wniosku posła Suskiego przez komisje.

CZYTAJ TAKŻE: Poseł Suski nie wytrzymał i wyszedł z komisji kultury. „Do widzenia debile”; „Nie można tolerować oszustw w Sejmie”

zxt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych