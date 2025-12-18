WIDEO

Prezydent Zełenski przybył już do Polski. Jutro spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Co jeszcze zaplanowano? SPRAWDŹ plan wizyty

Prezydent Wołodymyr Zełenski przybył już do Polski, gdzie jutro spotka się z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

Harmonogram spotkania prezydentów

Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że jutro w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Zgodnie z programem opublikowanym przez KPRP ceremonię oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy przez prezydenta Nawrockiego przewidziano na godz. 10.

O godz. 10.15 odbędzie się spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy. Od godz. 11.00 będą trwały rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Według KPRP tuż przed godz. 12 zaplanowano spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.

Na godz. 13.15 zaplanowano wizytę Zełenskiego w Sejmie. Zgodnie z programem potrwa ona około 45 minut. Po zakończeniu rozmów Zełenski wraz z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym złożą kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

W spotkaniu z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, wezmą udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi Senat, gdzie o godz. 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Premier Donald Tusk, który przebywa w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej, zapowiedział w czwartek, że jeśli szczyt nadmiernie się nie przedłuży, to najprawdopodobniej dojdzie w piątek po południu w Warszawie do jego spotkania z prezydentem Ukrainy.

Piątkowa wizyta Zełenskiego będzie pierwszą wizytą ukraińskiego przywódcy w Polsce od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Szefowie obu państw – jak zapowiedziała kancelaria Nawrockiego – mają rozmawiać o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych.

kk/PAP

